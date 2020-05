Senátor Goláň: Opatření se budou spíše zkracovat, než prodlužovat

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený předsedající.

Jsem tady s kompenzačním bonusem již podruhé a jsem tady proto, že ten kompenzační bonus přišel k nám do Senátu v pozměněné formě. To znamená, že vy jste tady, poslanci, umožnili, aby k té činnosti OSVČ byla ještě přidružena pedagogická činnost. To znamená, že je tady souběh. Já vím, že paní ministryně financí s tím nesouhlasila, ale Sněmovna to schválila. Je tady souběh činností a OSVČ, které mají k té své samostatné výdělečné činnosti ještě jakoukoliv pedagogickou činnost v jakékoliv výši, to znamená klidně 50 tisíc, mají tuto činnost, a přesto dosáhnou na kompenzační bonus.

A to byl důvod, proč já jsem se rozhodl to rozšířit jenom na ty pěstouny, jenom na ty pracovníky vlastně v těch sociálních službách a také na lidi, kteří mají malý příjem, malý příjem do deseti tisíc, mají ho na základě dohody o pracovní činnosti, to znamená, mají ho větší jak tři tisíce, menší jak deset tisíc, oni díky tomu, že jsou zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti, jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění, a jsou to malé částky.

Jak říkala tady paní ministryně, ta opatření se budou spíše zkracovat než prodlužovat. To znamená, že ten dopad do státního rozpočtu bude zanedbatelný. A když mají pedagogičtí pracovníci možnost mít souběh, proč by ten souběh nemohli mít pěstouni a lidé v pečovatelské službě, či zaměstnanci, kteří mají zaměstnání malého rozsahu. Jsou to příklady, kdy prostě kadeřnice má zavřený salón, pomáhá na gynekologické ambulanci, dostává za to pět tisíc, na dohodu o pracovní činnosti. Takováhle žena nedostane nic, ani korunu. Ale pedagogický pracovník, který má přednáškovou činnost za padesát tisíc, tak dosáhne na kompenzační bonus. To je právě díky tomu pozměňovacímu návrhu, který jste tady minule přijali.

A myslím si, že by bylo správné, abychom nezapomněli i na ty pěstouny a na ty pečovatele a na ty lidi s tím malým zaměstnaneckým poměrem. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, tak jak ho Senát přijal.

Děkuji vám za pozornost.

