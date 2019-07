Senátor Hampl: Aby Pražané nedopláceli na masivní nárůst turismu...

Aby Pražané nedopláceli na masivní nárůst turismu

Praha.eu a další české obce musí mít efektivní nástroje na to, aby mohly získat odpovídající kompenzace za náklady spojené s turismem. Ten v některých podobách přináší nejen prosperitu a popularitu krásným městům, ale také významně snižuje kvalitu života stálým obyvatelům a znehodnocuje veřejnou infrastrukturu a služby.

Dnes jsem proto na Výboru pro územní rozvoj Senát Parlamentu ČR předložil pozměňovací návrh, který by od roku 2020 dal obcím možnost nastavit poplatek za pobyt od turistů až do výše 100 Kč na osobu a den. Tento poplatek má totiž sloužit k pokrytí zvýšených nákladů obce spojených s turismem. I přes nesouhlasné stanovisko Ministerstva financí výbor můj návrh téměř jednomyslně schválil.

Podrobněji k celé problematice: Vládní novela zákona o místních poplatcích slučuje stávající lázeňské, rekreační a pobytové poplatky do uvedeného poplatku za pobyt. Každá obec se pak může sama rozhodnout, zda poplatek prostřednictvím vyhlášky zavede. Potud dobře - jde o zjednodušení systému a zachování rozhodovací autonomie obcí.

Problém je ale v tom, že vláda stanovuje maximální sazbu pouze na 21 Kč za osobu a den a od roku 2021 pak na 50 Kč. To je ve srovnání s nastavením vývoje poplatků a mezd a se skutečnými náklady plynoucími z turismu velmi nízké. Podle Jan Čižinský, který již obdobný návrh předložil v PS a se kterým jsem na návrhu spolupracoval, do Prahy přicestuje ročně na 8 mil. turistů a stráví zde na 18 mil. nocí. Průměrně je každou chvíli v Praze na 50 tis. turistů, což odpovídá cca 4 % stálých obyvatel. Turisté ale využívají služby a infrastrukturu, která je dotována z městského rozpočtu. Podle současných pravidel Praha počítá na rok 2019 s výběrem ve výši cca 230 mil. Kč. Pokud ale vezmeme v úvahu jen dopravní podnik, záchranné a informační služby a městskou policii, tak by se proporčně mělo jednat až o 640 mil. Kč! Pokud bychom započetli další služby související s turismem, jako je třeba úklid ulic nebo odstraňování důsledků vandalismu, tak samozřejmě ještě daleko více. Podíl turistů na veřejných službách je tak ve vládní verzi diametrálně podhodnocen. Ve hře jsou tak v případě Prahy stamilióny.

Návrh nyní půjde ve středu 24. 7. na jednání pléna Senátu, v případě úspěchu pak opět do Poslanecké sněmovny a nakonec by doputoval na Hrad. Snad tedy vše dobře dopadne a Praha a další české obce si budou moci samy stanovit výši poplatku, který by odpovídal jejich reálným nákladům souvisejících s turismem.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hampl: Projekt vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe vyžaduje nezávislou mezinárodní oponenturu Senátor Hampl: Narozdíl od Babiše jsme včera v Senátu zamakali Senátor Hampl: Theresa May nemá mimořádné politické schopnosti Senátor Hampl: Evropa není zdaleka jediný a dokonce ani největší hříšník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV