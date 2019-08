Senátor Hampl: Dnes si připomínáme Památný den romského holokaustu

Dnes si připomínáme Památný den romského holokaustu. Před 75 lety, v noci z 2. na 3. srpna 1944, zlikvidovali nacisté tzv. cikánský rodinný tábor v Osvětimi-Březince a v plynových komorách koncentračního tábora zavraždil 2897 Romů a Sintů ze 14 zemí včetně starých a nemocných, žen a dětí. Byla to druhá největší hromadná vražda československých občanů za války po usmrcení 3792 židovských mužů, žen a dětí z tzv. českého (či terezínského) rodinného tábora v noci z 8. na 9. března 1944. Za druhé světové války zahynulo téměř 90 procent českých a moravských Romů. Z asi 6500 protektorátních Romů jich 4870 odjelo transporty do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, vrátilo se jich jen 583.

Je úplně v pořádku, že lidé mají na různé věci různé názory a různé postoje, různé životní styly a preference. Všechny nám nemusí úplně "vonět". Ale pokud nechceme riskovat, že se všichni vyvraždíme navzájem (technicky by to dneska nebylo zas tak nepředstavitelné), potřebujeme taky nějaký jednotící prvek. Za takový jednotící prvek považuji humanitu, úctu ke každému lidskému životu. I když nám druzí lidé z nějakého důvodu mohou vadit, iritovat nás, můžeme je vidět jako překážku na své cestě ke štěstí, pořád to není důvod je ničit, zabíjet. Cestu k faktickým zvěrstvům dláždí nastavení duše, pro které je fyzická likvidace druhých ospravedlnitelná. Nejdřív se to projevuje slovními projevy typu postřílení migrantů na člunech kulomety. Pokračovat to snadno může k Březinkám, Gulagům a Jáchymovům, resp. nějaké jejich novodobé verzi. Kde to může končit, nechci ani domýšlet.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hampl: Je-li někdo diskriminován, tak jsou to ženy a zvlášť ženy, které vychovaly děti Senátor Hampl: Pacienti si spíš pamatují barvy těch pilulek Senátor Hampl: Měli bychom se starat, aby moc emisí z polských elektráren na severní Moravu nedorazilo Horní komora obvinila vládu z pohrdání Senátem kvůli auditům z Bruselu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV