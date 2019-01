Senátor Hampl: Když dva u stolu kouří, třetí z toho úpí

"Vondráček prý na schůzce jako nekuřák úpěl“. To je bohužel přesně ten důvod, proč k nelibosti některých kuřáků nezbývá, než omezovat kouření ve veřejných prostorách zákonem. Mnohem lepší by bylo, kdyby si bez potřeby zákonné regulace dva kuřáci při společném obědě všimli, že třetí u stolu "úpí", a odložili podléhání své závislosti až na dobu, kdy s nimi nezávislák nebude. Jenže to se holt bohužel neděje, dokonce ani když jde o nejvyšší ústavní činitele.

