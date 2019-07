Senátor Hampl: Měli bychom se starat, aby moc emisí z polských elektráren na severní Moravu nedorazilo

Děkuji za slovo, já chci vystoupit ke dvěma věcem. Jedna se týká toho klimatického šílenství, když si půjčím poslední větu svého předřečníka, a to sice máte rozdaný návrh mého pozměňovacího návrhu k návrhu usnesení výboru. Já ho s dovolením přečtu, je to krátké, tak nebudu zdržovat příliš.

Za bod 5 vložit nový bod 6, který zní: Nesouhlasí, rozuměno Senát, s postojem vlády k otázce dosažení emisní neutrality v souladu s pařížskou dohodou do roku 2050, který zablokoval přijetí závazného závěru Evropské rady k tomuto termínu.

Já se fakt musím ohradit proti klimatickému šílenství, fanatismu a podobným termínům. To jsou tedy jednak nálepky, které by chtěly nějak zdůvodnit... Já samozřejmě rozumím tomu, že když někdo se rozhodne zachraňovat klima tím, že se rozhodne nemít děti, tak je to trochu paradox, protože my potřebujeme zachraňovat klima v uvozovkách jen a jen kvůli svým dětem a svým potomkům. Jinak se na to můžeme vykašlat, lidstvo vymře a planeta si nějak poradí. Jediné, kvůli čemu to děláme, jsou naši potomci. My sami nejspíš už zase tak strašné věci v důsledku klimatu nezažijeme, i když je to otázka. Ony třeba ty migrační přesuny, které změnami klimatu mohou nastat, tak možná budou dělat ještě velmi solidní vrásky i nám.

Já si myslím, že tady skutečně... Já také nemám moc rád slovo ambiciózní, ale v této věci opravdu jsou... Jsme prostě v době, kdy nejsou malé kroky, kdy fakt je potřeba začít dělat velmi rázně a velmi důkladně, nebo to bude čím dál dražší, čím dál obtížnější a čím dál méně možné. Chtěl bych zdůraznit, že zejména mladí lidé, i v ČR, si to fakt začínají velmi silně uvědomovat. To jsou ti lidé, kteří na rozdíl od nás z definice starých senátorů mají daleko větší pravděpodobnost, že to velmi silně zažijí na vlastní kůži. Takže já si myslím, že v této věci by mělo být ambicí ČR naopak táhnout za společný provaz a opravdu vnímat tu klimatickou změnu ne jako hrozbu pro náš průmysl, jako příležitost. Naše automobilky to zvládnou, ony nemůžou zůstat stranou na celém světě, až všechny automobilky přejdou na alternativní pohony, tak my si tady dál budeme dělat benzinové motory, takhle to fungovat stejně nebude, prostě my tomu stejně neutečeme. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěl.

A možná bych ještě zdůraznil, že suverenity energetického mixu se toto nedotýká, to je trošku jiné téma. Ne že by občas nebyly nějaké pokusy s tímto zamíchat, ale to je prostě jiné téma, které toto příliš neovlivňuje. Samozřejmě, že je-li třeba Polsko postavené na spalování uhlí, tak se mu jakoby blbě splňují ty klimatické cíle, to je jasné. Mimochodem, naší starostí v Česku by spíše mělo být také působit směrem k tomu, aby moc emisí z polských elektráren na severní Moravu nedorazilo. To je dokonce i v zájmu, myslím, českých občanů. To, co bych chtěl v tomto kontextu ještě také zdůraznit, připomenout, možná požádat pana premiéra, jestli by to jaksi nevzal do svých dalších jednání, po nějaké úvaze a po nějaké konzultaci, já si myslím, že je velmi důležité, aby ty evropské klimatické cíle začaly být velmi zřetelně provazovány se společnou obchodní politikou. Děláme smlouvy s Mercosurem, děláme smlouvy s Kanadou, nebo už máme, s Kanadou, se Singapurem, já nevím s kým, s Čínou se hodně teď řeší nějaké... Posunuly se trošku ty vztahy. Momentálně je Čína díky napětí obchodnímu mezi Čínou a USA v situaci, kdy je ovlivnitelná ze strany EU v těchto věcech. Tam, když si začneme od těch obchodních smluv prosazovat ty klimatické cíle, tak má najednou Evropa ne těch 9 %, ale přes těch 9 % má velikou možnost to klima opravdu ovlivnit. Tak o to bych velmi prosil, myslím si, že je to úplně zásadní část té klimatické agendy, pokud jde o Evropu.

Druhá věc, ke které jsem se přihlásil, je ten výsledek jednání o těch tzv. top jobs v EU. My i k tomuto jsme měli navržené usnesení, nakonec také nebylo na evropském výboru těsnou většinou schváleno, to já už nenavrhuji znova, protože jsem tady v trochu složité situaci. Já taky souhlasím s jedním z předřečníků, že to vyjednávání asi nebylo úplně nejobratnější v této věci, na druhou stranu já osobně si myslím, že paní Ursula von der Leyen je jaksi zajímavou postavou v EU, čili mám trochu problém formulovat usnesení, které by bylo současně kritické a současně nebylo kritické.

Čili z tohoto hlediska to nenavrhuji, ale to, že... To jednání těžko považovat za nějaký veliký úspěch, to si myslím, že tak je, protože na rozdíl od předchozího období nikdo z těch nových členských, v uvozovkách nových členských, států, ono je to nové 15 let, není mezi těmi top jobs, na rozdíl od předchozího období, i v europarlamentu jsme oslabili, mívali jsme jednoho předsedu výboru, velmi vlivného, jury, dneska nemáme žádného předsedu výboru, na rozdíl třeba od Slovenska, odkud je předsedkyně výboru pro zaměstnanost a sociální otázky. To, že máme o jednoho místopředsedu europarlamentu víc, se mi zdá být v tomto tedy dost slabou nálepkou.

Přece jen bych se chtěl zeptat pana premiéra na směr uvažování, pokud jde o český návrh na eurokomisaře pro další období. Já jsem si vědom toho, že projednat to jméno má jaksi formální povinnost pouze s dolní komorou, vůči horní komoře to nemá za povinnost, ale přesto si myslím, že je to věc takové důležitosti pro ČR, je to věc, která je v tuto chvíli na stole, není to věc, která by snesla nějakého výraznějšího odkladu, nějaká možná podrobnější informace o tom, jakým způsobem v tomto běží uvažování vlády, jaké priority v tom hodlá sledovat, podle čeho se orientovat a rozhodovat, myslím si, že by bylo velmi na místě, aby Senát takovouto informaci dostal. Děkuji.

