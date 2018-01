Senátor Hampl: Padesátimilionové náklady na bedrech daňových poplatníků

Babiš a jím ovládané úřady dělají vše pro to, aby se zpráva Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdě nedostala na veřejnost minimálně do příštího týdne. To se má totiž rozhodnout o vydání Babiše k trestnímu stíhání a Babišova menšinová vláda zatajující tento dokument plánuje požádat (paradoxně) o důvěru. Vše nasvědčuje tomu, že zpráva OLAFu pro Babiše nedopadla dobře, a zprávu úřadu mimo jakýkoliv český politický vliv by jen těžko orámoval jako "účelovku." Zpráva přitom musí být tak jako tak poskytnuta europoslancům, kteří o ni již požádali. Třešničkou na hnízdě pak je to, že v mezidobí byla pochybná dotace z neznámých důvodů vyjmuta z operačního programu a padesátimilionové náklady přesunuty přímo na bedra českých daňových poplatníků.

