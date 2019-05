Senátor Hilšer: Slovenský mafián, který krmí národ párkama nacpanýma kůží

Slovenský mafián, který krmí národ párkama nacpanýma kůží z polských kuřat, kropí řepková pole chemií, která postupně otravuje naši podzemní vodu, takže se každý z nás můžeme dočkat rakoviny, který obírá o evropské dotace drobné zemědělce, již produkují kvalitní domácí potraviny, a to všechno pro sebe, aby byl ještě větší miliardář na úkor nás všech, našeho zdraví, nyní před volbami vytáhl do boje proti dvojí kvalitě potravin. Doposud mu to bylo jedno. Většího lháře a pokrytce jsem neviděl. Leze mu to z očí. Až to lidem dojde, bude pozdě, ale Babiš bude ještě bohatší.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti Peksa a Hilšer představili plán boje proti obchodu s orgány Senátor Hilšer: Miloš Zeman vždycky všechno slušně řečeno zpackal... smutný konec jeho kariéry Zeman schytal drsný úder: Toto o něm řekl senátor Hilšer Zeman před Čaputovou bude mluvit sprostě, zapálí si a... Senátor Hilšer se obává ostudy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV