Senátor Hilšer: Státní instituce tu nejsou od toho, aby sloužili privátním zájmům miliardářů nebo kmotrů

Senát je jediná státní instituce spolu s BIS, která se v poslední době nechovala vůči Číně jako lokaj. Přijal například usnesení, ve kterém odsoudil brutální pronásledování lidí komunistickým čínským režimem. Zdá se, že to Kellnerovi začíná vadit a bude se snažit skrze předsedu Kuberu Senát zkrotit. Měl by si ale uvědomit, že Senát není prezident a jeho hradní kompanie, a že státní instituce nejsou od toho, aby sloužili privátním zájmům miliardářů nebo kmotrů. Doufejme, že si to uvědomuje i pan předseda Kubera, i když patří k té tradiční ODS devadesátých let, která v podstatě zrodila Kellnera.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV