Senátor Horník: Je zapotřebí také nepomíjet práva vlastníka

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

ano, voda je život. Ale to všechno stojí nějaké peníze. Tu vodu lze získat z čistého prameniště, ale potom, když ji využijeme, pokud ji jen nevypijeme, ale i když ji vypijeme, tak se voda znečistí, a ta se musí vyčistit. To stojí všechno skutečně velké peníze. Tady chci upozornit ještě na jeden problém, který se možná ne úplně týká této petice, ale okrajově určitě. V zákoně je dána povinnost, že majitel vodohospodářské infrastruktury musí umožnit občanovi, podnikateli v daném území se na tuto vodohospodářskou infrastrukturu napojit. To by všechno asi bylo v pořádku, pokud by se to odehrávalo v katastru konkrétní obce. Ale jak se postavit k tomu, když vedle je katastr druhé obce, ta obec se o svoji vodárenskou nebo vodohospodářskou soustavu ne úplně ideálně stará, své osady tou vodohospodářskou infrastrukturou vlastně ani nevybavuje a ta druhá obec vedle do toho vloží desítky, skoro stovky, v našem případě stovka milionů korun, a ze sousedního katastru si začnou dělat nároky, že do vaší čistírny vám budou pouštět vodu. To si myslím, že je v zákoně naprosto špatně, protože my jsme do toho dali obrovské finanční prostředky, ta sousední obec ne. Ta si to řešit nechce. A my bychom se měli napojovat, přitom potřebujeme mít naplněny své bilance, tzn. tam, kde máme nějakou výstavbu, tam, kde máme územní plán, abychom mohli v budoucnosti napojit rodinné domky apod.

Tuto věc v současné době řeší shodou okolností Okresní soud v Karlových Varech. 20. tohoto měsíce bude druhé stání. A protože podnikatelé, kteří se chtějí napojit, jsou poměrně hodně agresivní, tak počítám, že skončíme až u Ústavního soudu, a proto to tady říkám. Až se bude dělat ústavní zákon v této věci, tak je zapotřebí také nepomíjet práva vlastníka. Shodou okolností, bylo to tu řečeno Aničkou Hubáčkovou a dalšími, mám to štěstí, že jsem byl u toho, když jsme vodárenskou společnost zakládali, funguje doopravdy dobře, jak tu říkali kolegové, na principu solidarity území čtyř okresů. Takže bych jen chtěl, aby až budeme v budoucnosti řešit ústavní zákon o vodě, tak aby ta povinnost tam byla, ale na svých vlastních katastrálních územích, na správním území. A nikoli to řešení od sousedních obcí vedle. Slyší to určitě i pan Punčochář velmi dobře, takže doufám, že ministerstvo zemědělství, které se k tomu bude vyjadřovat, že tuto moji připomínku vezme na zřetel, pokud už nebudeme mít za jednání Ústavním soudem.

Děkuji.

Ing. Jan Horník STAN



