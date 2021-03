Senátor Horník: Proč jsme zanevřeli na veškerou péči o ostatní pacienty?

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

V oblasti zdravotnictví nejsem vůbec žádný odborník. Skoro by se dalo říct, že tomu vůbec nerozumím. Ten zákon vlastně nařizuje zdravotním pojišťovnám, tzn. kolektivnímu systému nás všech, kteří do něj přispíváme. Čili my zákonem nařizujeme nám všem, že tam odtud budou brány peníze tam, kde se jich nedostává.

Stát svými opatřeními omezil některé výkony v těch zdravotních zařízeních. To znamená, všechno podřídil covidové situaci. Ti, kteří se potýkají s problémem covidu, aspoň takhle já to vidím zvenku, tak o těch vidíme denně v televizi, a klobouk dolů před nimi. Na druhou stranu ale, když se někde omezí péče, tak přece ty peníze někde musí malinko zůstat. Aspoň malinko. Já se pak ptám, jestli všichni ti lidé, kteří jsou na těch ostatních odděleních, kteří nemůžou dělat své výkony, jenom ty, které jsou doopravdy akutně nutné, co dělají? Jestli mají náhradní volno, nebo jestli zaskakují za ty kolegyně a kolegy, kteří dělají ty covidové věci, takže to by byl první dotaz.

Pak se chci zeptat, proč jsme zanevřeli na veškerou péči o pacienty, kteří jsou ohroženi na životě v jiných oblastech. A jsou to přesně třeba onkopacienty, na které jste mi minule tady neodpověděl. Ještě jsem mluvil o lidech s roztroušenou sklerózou apod., když jsem chtěl vědět, jestli by mohli být také naočkováni přednostně. Co mají dělat tihle lidé, kteří čekají na operace, kdy rozhodují o tom, jestli zůstanou mezi námi, skutečně měsíce.

Asi bych o tom tak nemluvil, kdybych tenhle velmi vážný případ neměl v rodině. A proto se ptám, kdy konečně začnete spouštět i ta ostatní oddělení, aby už nebyly omezené, aby ty výkony mohly být. Aby ty ztráty, to, co my chceme na zdravotních pojišťovnách, byly co nejmenší. Můj další dotaz je, kolik finančních prostředků mají v současné době k dispozici zdravotní pojišťovny? A to jak na péči, tak na prevenci.

Pamatuji si nějaké číslo z minulého roku, že to bylo asi 60 miliard. A mluvili jsme o tom, jak zdravotní pojišťovny jsou v dobré kondici. Já bych právě chtěl vědět, v jaké kondici jsou v současné době. A také se chci zeptat, další dotaz.

V jaké kondici budou, až zavedeme toto další opatření, už v podstatě druhé? Chci se také zeptat, jak k tomu přijdeme my všichni v kolektivním systému, když mám dojem, že covidovou situaci v ČR by měl řešit stát? A my to přenášíme na zdravotní pojišťovací systém. To si myslím, že není úplně košer, protože finanční prostředky by měly jít ze státního rozpočtu. Vaše vláda si vlastně vzala půlbilionové navýšení rozpočtu a musím říct, že nemáme žádné výsledky toho, kam peníze vlastně plynou.

A já se chci také zeptat úplně na rovinu, a to je asi můj nejdůležitější dotaz, který na vás mám. Pan premiér pořád jen slibuje. Zdravotníkům slibuje. Právě těm, kteří jsou na tom asi momentálně časově, psychicky úplně nejhůř, nějakou odměnu. On to slibuje vždycky dopředu, pak uplynou měsíce a zdravotníci žádné peníze nedostanou. Teď jsem zaslechl nějaký termín, pan premiér předpokládá, že by to měl být květen tohoto roku. A já se ptám a tady chci slyšet úplně jasnou odpověď, zdali z těchto finančních prostředků se také nebudou platit ty odměny zdravotníkům, těch 75 000, které se jim slibují? Aby se když tak nemluvilo o tom, že to zaplatí stát, ale že to zaplatíme my, každý z nás občanů, kteří přispíváme do společného systému.

Takže to by bylo pro začátek. Já možná budu mít ještě nějaké další dotazy. Předem děkuji za odpověď.

