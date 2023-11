Senátor Hraba: Máte právo žít offline? Jasně že jo

reklama

Máte právo žít offline? Jasně že jo!

I když má digitalizace nesporné výhody, tak by nikdo neměl být do digitální komunikace nucen.

Digitalizace je rozumná cesta, protože může šetřit peníze i čas - lidem i státu. Náš stát má v této oblasti ještě hodně co dohánět.

Jsem konzervativec, ne zpátečník, a proto podporuji digitalizaci. Jsem ale zastáncem svobody volby a práva na soukromí. Proto musí možnost např. digitální komunikace s úřady zůstat dobrovolná, nikoliv povinná.

A proto jsme s dalšími téměř dvěma desítkami senátorů a senátorek přišli s návrhem, který má za cíl ústavně ochránit tzv. „právo být offline“.

A co to znamená? Jednoduše řečeno chceme, aby byl zachován princip, že kdo chce, ten ať má možnost komunikuje digitálně, a kdo nechce, tomu by neměla být tato forma nucena.

A proč tuto ochranu zanést do ústavního pořádku? Má to dva důvody: jednak proto, že jde o záruku do budoucna, že onu dobrovolnost jen tak nikdo nemůže občanům sebrat, a druhým důvodem je také o ochrana před mezinárodním (tedy i evropským) právem.

Co si myslíte vy? Jste pro posílení ochrany „práva být offline“?

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

senátor



