Senátor Jirsa: Struna nespokojenosti se v Evropě napíná

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře,

víte, že sem moc nechodím, abych vás nezdržoval, a tak mi dovolte, abych dnes něco řekl. Původním povoláním jsem energetik, vystudoval jsem ČVUT, obor ekonomika a řízení energetiky a 10 let jsem se živil v Energoprojektu Praha jako projektant jaderných elektráren. Je mi 67 let, tak zhruba polovinu života jsem žil v socialismu a polovinu života žiji v kapitalismu. A nebyl jsem nikdy ani v Pionýru, ani v SSM, ani v KSČ, jsem na to docela pyšný v dnešní době. A žil jsem v Praze a byl jsem na všech nepovolených demonstracích proti režimu v 80. letech. Moje žena chodila na ty povolené, tak dostala 17. 11. na národní pendrekem.

17. 11. je pro mě nejdůležitější den mého života. Ale jedno musím komunistům přiznat. Poté, co vláda Václava Klause odsouhlasila dostavbu Temelína, tak prostě musím říci, že komunisti vybudovali robustní energetický systém, z kterého dodnes žijeme, který prostě fungoval a dodával v každý okamžik bezpečně a levně elektřinu.

Kde ten problém začal? Tady u nás v roce 2005, už jsem pamětník, kdy jsme schvalovali první zákon o OZE, respektive jak tady několikrát zaznělo, občasných zdrojích energie. V Poslanecké sněmovně byla ODS proti. A když si najdete diskusi, tak jsme varovali před tím, že z dotací může vzniknout nekontrolovatelný solární tunel, což se naplnilo. Tady v Senátu byl zpravodajem Bedřich Moldan za ODS, který nás přesvědčoval, ať hlasujeme pro, protože jak říkal, když se teď do toho dají dotace, pak se chytí velký byznys a ono to úžasně poběží.

Všichni vidíme, že po 20 letech bez dotací to prostě absolutně nefunguje. Bedřich, to byl takový jeden první pionýr takové té zelené apokalypsy. Tehdy se na mě zlobil, když jsem hlasoval proti v roce 2005, takže mám čisté svědomí.

Dnes čteme v médiích, jak Němci, kteří nedělají malé chyby, vypnuli své jaderné elektrárny na základě falešných podkladů. Nebo čteme, jak Timmermans platil zelené neziskovky, aby dělaly paniku v Evropě a v Evropském parlamentu, aby prošly zákony, které tady dnes musíme schvalovat.

Přece všichni vidíme, že Evropa je v úpadku, Draghiho zpráva to popsala. Jenom nepopsala tu základní věc, proč. Ale vidíme, že drahé energie, říkají to podnikatelé, hospodářské komory napříč Evropou, říkají to všichni ekonomové, drahé energie, drahé energie. A my říkáme „přijmeme zákony, dotace, energie budou levnější“ a je to pořád naopak.

Ta struna nespokojenosti se v Evropě napíná. Zase to všichni vidíme. Posilují, říká se jim populistické strany, krajně pravicové strany, ať už je to AfD, Wilders a podobně. Já proti nim nic nemám, protože oni pojmenovávají problémy, které Evropa má. A všechny tyto strany, které nejedou s bruselským establishmentem, jsou prostě ostrakizovány a nazvány jako populistické nebo krajně pravicové.

Kdy to praskne? Já bych se zase vrátil k roku 1989, kdy můj tatínek, dej mu pánbůh nebe, mi říkal: „Ty vaše demonstrace, kdy chodíte na Staroměstském náměstí kolem pomníku, to prostě nic nezmění. Dokud nebude 100 000 lidí na Václaváku, tak se prostě nic nestane.“ A prásk, 18. 11., pánbůh zaplať, tam bylo 100 000 lidí a režim praskl.

Většina racionálních evropských vlád, a zejména ty východoevropské, protože my jsme tomu tlaku, který se vytvořil kolem Grety Thundbergové a podobně, jsme tomu tolik nepodlehli, tak většina východoevropských vlád si uvědomuje, že to je špatně. A co může být tím spouštěčem lidové nespokojenosti? Teď to vypadá, že to mohou být emisní povolenky na bydlení a benzin, protože celá Evropa je – Draghiho zpráva – v úpadku, a ještě lidem zdražíme všechno.

Tak vzniká určité hnutí, že bychom ty emisní povolenky, což jsou vlastně další daně a odpustky v tom zeleném náboženství, mohli nějak vypustit. Včera jsem viděl v televizi pana bývalého ministra životního prostředí, pana Brabce, který říkal, jak je pro zrušení Green Dealu. Samozřejmě všichni víme, že jeho šéf pro to zvedl ruku. Ale každý může měnit své názory. A já si prostě nemyslím, že pan ministr Vlček může...

Dobře, vy mu to řeknete, pane zpravodaji, já si prostě nemyslím, že pan ministr Vlček může jet do Bruselu a tam prostě říci: „Hele, chceme zrušit emisní povolenky, chceme vystoupit z Green Dealu.“ Co by se stalo? V Bruselu by si našli, kde je ČR, kde je ten problémista. Postavili by kolem nás protipožární zeď a obehnali by nás sanitárním koridorem, sáhli by nám na dotace a poslali nějaké prachy zeleným neziskovkám, aby nám zatopily.

Když jsme u těch zelených neziskovek, malá vsuvka, asi jste zaregistrovali, že další zelená organizace, zelené hnutí podalo k soudu žalobu na stavební povolení na nádrží Nové Heřminovy. Pan ministr Výborný celkem správně říká, že to je sprosťárna. Nicméně druhý pan ministr z jeho strany podporuje tyto neziskovky ze svého rozpočtu.

Blížím se ke konci. Bohužel nevidím žádného evropského Trumpa, nevidím bohužel žádnou novou Thatcherovou, natož abych viděl nějakého nového Winstona Churchilla. Včera jsem se díval na televizi, viděl jsem paní předsedkyni von der Leyenovou, která, a teď parafrázuji, říkala: „My tu planetu zachráníme, soudruzi, i za cenu našeho sebezničení.“

Děkuji vám za pozornost.