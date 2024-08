Senátor Koštial: U boje s dezinformacemi jsem varoval před nebezpečím cenzury

U balíčku na boj s dezinformacemi jsem varoval před nebezpečím cenzury a před vznikem „nezávislého“ orgánu, který by měl rozhodovat, co je dezinformace a co ne, mimo demokratickou kontrolu. Hlasoval jsem proti tomuto balíčku, protože věřím, že svoboda slova je jedním ze základních pilířů naší demokracie a jakýkoli zásah do ní musí být prováděn s maximální opatrností a transparentností.

Hlasoval jsem proti tomuto balíčku, protože jsem přesvědčen, že boj proti dezinformacím by měl být veden jinými prostředky, které neohrožují základní práva a svobody. Měli bychom se zaměřit na vzdělávání a podporu mediální gramotnosti, aby občané byli schopni kriticky hodnotit informace a rozlišovat mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými zdroji. Důležitá je také transparentnost a odpovědnost médií a platforem sociálních médií.

Další obavou je, že definice dezinformací může být subjektivní a měnit se podle politického kontextu. To, co je považováno za dezinformaci dnes, může být zítra považováno za legitimní názor, a naopak. Proto je nezbytné, aby jakákoli opatření proti dezinformacím byla jasně definována, transparentní a podléhala demokratické kontrole.

Rostislav Koštial ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky