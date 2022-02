Senátor Kraus: Pokud pandemický zákon nebudeme mít, zůstane k dispozici pouze nouzový stav

reklama

Vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Už jste slyšeli pana navrhovatele, který řekl, proč je nutné z pohledu přinejmenším medicínského schválit tento návrh zákona. Hlavním cílem tohoto návrhu je prodloužit platnost a účinnost podstatných částí pandemického zákona, jak mu tedy přezdíváme, pro zajištění opravdu efektivních protiepidemických nástrojů pro to, abychom tuto epidemii i v této fázi zvládli, proto je navrhováno prodloužení platnosti a účinnosti z 28. února 2022 do 30. listopadu 2022.

V tomto návrhu zákona, novelizovaném v Poslanecké sněmovně, byla odstraněna prakticky většina, nebo téměř všechny zákazy, všude je to přeformulováno na omezení a stanovení podmínek. Zůstaly zákazy jen v případě zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních, v seniorských domech a ve věznicích. To jsou zákazy, které jsou běžně užívány léta např. při chřipkových epidemiích. Nemyslím si, že je to nějaké zásadní omezení práv občanů, protože ten důvod tohoto zákazu je daleko větší, zamezit šíření epidemie a těžkým průběhům onemocnění.

Chci říci, že už ten původní pandemický zákon, tak jak byl nález Ústavního soudu, nebyl v rozporu s Ústavou ČR, ani tato novela, tento návrh tak není, dokonce ani ta procedura přijetí v legislativní nouzi nebyla shledána protiústavní.

MUDr. Roman Kraus, MBA ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co již také bylo panem navrhovatelem řečeno, rozdíl podstatný je v tom, že pokud tento pandemický zákon nebudeme mít v rukou jako jakousi zbraň, armamentarium, k řešení epidemie, zůstane k dispozici pouze nouzový stav. Ten je daleko striktnější, je vyhlašován vládou, až sekundárně může být zrušen Poslaneckou sněmovnou, kdežto tento zákon pandemický je schvalován a vyhlašován primárně sněmovnou. Takže i ten prvek kontroly parlamentem je podstatně vyšší u tohoto typu zákona. Jak již bylo zmíněno, ČR má výbornou krizovou legislativu, která v době, kdy vznikala, v roce 2020, 2021, nezohledňovala, protože tvůrci nevěděli vznik pandemie, ať už jakéhokoli typu, virové, bakteriální, všechny tyto zákony i zákon o ochraně veřejného zdraví, řeší lokální epidemie. Tyto zákony umožňují prakticky maximální restrikce, vč. úplného uzavření jednotlivých restaurací, dětských táborů, hotelů a tak dále. Podobně je to ve většině států Evropy, které taky nebyly na toto nachystány. Strašně důležité je to, co bylo zmíněno, skutečně v řádném legislativním procesu, v rámci ať už zákona o ochraně veřejného zdraví, jak zmínil pan ministr, nebo případně tzv. krizového zákona, nachystat v normálním procesu se všemi oponentními názory, s rozsáhlou diskusí, opravdu funkční zákon, který bude nápomocen řešit případné další epidemie. Ono se to už nestalo 100 let prakticky, poslední takovou pandemií byla pandemie španělské chřipky. Od té doby naštěstí to byly vždycky lokální epidemie, třeba závažnějších, smrtnějších onemocnění, jako ebola, ale které byly řešitelné úplně jinými nástroji.

Velkou oponenturu, velké názory negativní vyvolalo i nařizování izolace nebo karanténních opatření pomocí vzdálených prostředků, tedy telefonů, SMS. Proto byla tato část také novelizovaná poslaneckými pozměňovacími návrhy, zcela úplně vypadla naprosto předtím ne úplně dobře definovaná tzv. pověřená osoba. Byla odstraněna fikce doručení. Naopak byla vložena fikce ukončení. Tento zákon zmocňuje ministerstvo zdravotnictví vyhláškou přesně popsat způsob tohoto vzdáleného vyhlašování pro jednotlivé občany, ať už karantény nebo izolace. Myslím si, že v krátké době tyto podmínky vyhláškou budou přesně stanoveny, aby respektovaly jednak identifikovatelnost a jednoznačnost těchto oznámení, jednak respektovaly ochranu osobních údajů a zároveň bylo umožněno všechny tyto informace vkládat do tzv. informačního systému infekčních nemocí, který je naprosto zásadním nástrojem k analýze a řízení této pandemie.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2946 lidí

Další zásadní věcí, kterou ty novelizace změnily, bylo to, že již v zákoně nejsou zmiňována ani ministerstvo obrany, ani ministerstvo vnitra, i když všechny ty pravomoci, které tam původně byly, umožňovaly vydávat mimořádná opatření jenom dovnitř těchto resortů, nikoliv plošně, aby se to týkalo všech občanů ČR.

Další naprosto zásadní věcí, proč si myslím, že tento novelizovaný zákon je podstatně lepší, byly sníženy veškeré sankce o 80 procent, aby měly spíše charakter preventivní. U tohoto si dovolím jenom poznámku, že bychom měli harmonizovat všechny sankce v nejrůznějších zákonech, protože opravdu nejsou v mnoha zákonech naprosto souměřitelné.

Další, co zůstává v zákoně, je soudní přezkum. Nejvyšší správní soud v přednostním projednávání bude přezkoumávat mimořádná opatření, proti kterým byly vzneseny námitky nebo žaloby. Takže není to tak, jak často slyším, že to bylo odňato, tato možnost soudního přezkumu mimořádných opatření.

Dalším, asi ještě důležitým detailem je, že rozšířila tato novela zákona možnost kompenzací, což je naprosto zásadní věc. To znamená, on umožnil poskytování zvýhodněného ošetřování podle zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19. Zákon č. 520/2001 Sb. I v případech, pokud by výuka nebo provoz škol, školských zařízení a dalších příslušných zařízení pro děti, jako jsou dětské skupiny a podobně, byly omezeny na základě pandemického zákona.

Takže to jsou ty změny, které jsou naprosto zásadní v tom novelizovaném zákoně.

Informace o legislativním procesu.

Návrh zákona, jak bylo řečeno, vláda předložila sněmovně dne 20. ledna 2022. Předsedkyně sněmovny v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze rozhodla dne 20. ledna 2022, že návrh zákona bude na žádost vlády projednán ve zkráceném jednání, vynecháním prvého čtení, a přikázala jej k jednání výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví projednal, s usnesením č. 12 ze dne 25. ledna 2022 navrhl sněmovně, aby vládní návrh projednala v obecné i v rozpravě podrobné, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do 25. ledna 2022, do 19 hodin, zároveň doporučil s návrhem zákona vyslovit souhlas ve znění jednoho pozměňovacího návrhu.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný návrh zákona nebylo možné pro veto 20 poslanců SPD doplnit do již schváleného pořadu 6. schůze, byla na 1. února 2022, po projednání návrhu zákona, svolána mimořádná, osmá schůze. Sněmovna pak dne 2. února 2022 shledala důvody pro projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání a návrh zákona ve zkráceném jednání následně téhož dne projednala. Při druhém čtení konaném také dne 2. února 2022 bylo k návrhu zákona podáno celkem 7 pozměňovacích návrhů. Ve třetím čtení pak ve stejný den na osmé schůzi v 9. volebním období sněmovna schválila návrh zákona ve znění 5 pozměňovacích návrhů, kdy v hlasování č. 58 z přítomných 122 poslanců pro návrh zákona hlasovalo 72 poslanců a 52 bylo proti.

Jednání v Senátu. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4. 2. 2022, lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5. 3. 2022.

OV přikázal senátní tisk dne 4. 2. Garančním výborem byl výbor pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona včera s výsledkem doporučit schválení zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, pěti hlasy pro, dvěma hlasy proti. Taktéž byl projednán zákon v ÚPV. Jeho zpravodajem je pan senátor Holásek. V tomto výboru byl zákon zamítnut, nebo tedy bylo zamítnuto schválení tohoto návrhu zákona.

K legislativním připomínkám, které vytvořil legislativní odbor Kanceláře Senátu, řeknu jen to, že tam byly změněny některé drobnosti, které nevedly k tomu, že bychom ve zdravotním výboru podávali případné pozměňovací návrhy k řešení těchto, řekl bych, velmi drobných legislativních připomínek.

A proto závěrem doporučuji a navrhuji schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Psali jsme: Až skončí nouzový stav, vláda může omezit mnohé, musí ale dobře vysvětlovat, jinak hrozí žaloby, upozorňuje senátor Kraus Kraus (ODS): Podporujeme pomoc téměř milionu pacientů a apelujeme na Sněmovnu, aby změny nebrzdila Senátor Kraus: Navrhujeme zvýšit minimální pojistné limity Senátor Kraus: Zákon bude platný a účinný pouze jeden rok

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama