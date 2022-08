Senátor Kraus: Vlastnosti, ovlivňující zdraví a rizika pro zdraví, posuzovány nebudou

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové,

tento návrh zákona byl doručen Senátu 21. 7. a přikázán organizačním výborem VHZD. Výbor pro zdravotnictví ale na základě zjištěných skutečností, které se dotýkají kompetence resortu zdravotnictví tento tisk rozhodl projednat rovněž a senátní tisk byl výboru pro zdravotnictví dodatečně přikázán.

Jaký je důvod, proč jsme chtěli také tento návrh zákona projednat? Důvodem je pozměňovací návrh pana poslance Kota, kterým pozměnil původní vládní návrh, který představila paní ministryně i pan zpravodaj. Je velmi dobře připraven, vypracován a není k němu připomínek, nicméně návrh pana poslance Kota mění stávající povinnosti svěřené ministerstvu zdravotnictví při povolování přípravků vzájemným uznáním v případě, že takový přípravek byl povolen v jiném členském státě téže klimatické zóny. De facto dojde k situaci, kdy přípravek při vzájemném uznávání bude výhradně projednávat a hodnotit Ústřední kontrolní a zkušební stav zemědělský z hlediska fyzikálně-chemických vlastností, účinnosti a tak dále. Vlastnosti ovlivňující zdraví a rizika pro zdraví tak posuzovány nebudou.

Pozměňovací návrh pana poslance Kota v § 38, vzájemné uznávání povolení, se v odstavci 1 mění tak, že původní vládní návrh říkal, že v případě vzájemného uznávání povolení podle přímo použitelného předpisu EU vydá ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko do 75 dnů. A místo této věty tam bylo vloženo, a to je ten pozměňovací návrh, "v případě vzájemného uznávání podle přímo použitelného předpisu EU se nevyžaduje vydání závazného stanoviska ministerstva zdravotnictví".

Přitom směrnice nařízení EU č. 1107/2009 přímo v preambuli říká, že při udělování povolení přípravkům na ochranu rostlin by měl být upřednostněn cíl ochrany zdraví, lidí, zvířat a životního prostředí před cílem zlepšování rostlinné výroby. My si myslíme, že z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné, aby skutečně ministerstvo zdravotnictví cestou svého Státního zdravotního ústavu toto vzájemné povolení také vydávalo, protože řada povolení v některých státech EU je stará a mezitím došlo ke zjištěním novým, jak některé části těchto přípravků mohou ovlivňovat zdraví. Stejně tak se mění analytické metody, takže některé věci už prostě nejsou up to date a mohly by vést skutečně k poškození.

Když jsme se na jednání výboru pro zdravotnictví zástupců ministerstva zemědělství ptali, jakým způsobem to povolování probíhá, tak nám dokonce řekli, že někdy nejsou vůbec k dispozici data, podle kterých se toto vzájemné povolení uděluje, protože data jsou výhradním majetkem nějakého ovocnářského spolku nebo sadařů a podobně, to znamená, že se povoluje něco, o čem nevíme přesně, jak je složeno. Mně to připadá analogicky stejné, jako když se uvádí nový lék na trh, schválený Evropskou lékovou agenturou, že by to pro ČR neschvaloval SÚKL, tedy Státní ústav kontroly léčiv. A je to, jak by někdo řekl: "Tak tady máte například lék na bolesti hlavy, je schválen v Německu, léčí, ale co v něm je, to vám neřekneme."

Takže já si myslím, že by rozhodně měl tento pozměňovací návrh poslance Kota být odstraněn, a to je vlastně náš pozměňovací návrh, který svým usnesením všemi hlasy schválil výbor pro zdravotnictví a navrhuje, aby zákon byl vrácen do PS s tímto pozměňovacím návrhem.

