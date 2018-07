Senátor Kubera: Pohádky Boženy Němcové

Dobrý den, ještě jednou, já jsem zjistil s hrůzou, někteří pamatují, že jsem vám tady četl: Právníci, pište zákony stručně a jasně. Vzpomínáte si? Dneska jsem zjistil, že autor je právníkem, pracuje na ŘSD ČR. Já jenom znova kousek z toho přečtu.

Závody v přijímání právních předpisů se rok od roku stupňují. Axiom. Pravda. 100procentní. Stále, více, více, více, až už sami více píce republice. Nevíme. Teď jsem dostal úžasnou knížku, jak přežít v houštině českých zákonů. Nevím, jestli mi pomůže, ale zkusím si to přečíst. Vyšlo ve Sbírce zákonů 10 796 stran formátu, to už určitě není pravda, už je to zažloutlé, to už vyšlo mnohem víc. Co je to majoránka? V jedné vyhlášce ministerstva zemědělství, tam je, že majoránka, majorana hortensis, je suchá směs listů, květních klásků, květů nebo jejich částí bez stonků, barvy světle zelené atd. Já nebudu pokračovat. Další je: Nekrmte zvěř, což se dá říci slovy, nekrmte zvěř, a tady je popsaný celý odstavec, jak se dá v našem zákoně, já tomu říkám Pohádky Boženy Němcové, naše zákony totiž nejsou legislativní, ony to jsou opravdu povídky. To jsou celé odstavce a povídání.

Já když jsem se pokoušel, když jsme tady mluvili o tom alkoholu pro ty vodáky a pro ty cyklisty, to není prostě tak, že v zákoně je, že v ČR platí hranice 0,3, takže já navrhnu, bude platit 0,5 a je to. Buď někdo může souhlasit, nebo ne. Vůbec ne! To je tak složitá provázanost, ještě s jinými a dalšími, že ani s tímto se nikam nedopracujeme. Já podpořím ten zákon proto, že přece ta příčina je přesně tady. Tak jak různé lobbistické skupiny do všech zákonů...

Já už jsem tolikrát slyšel, že teď už se postaví rodinný domek na ohlášení. Ale ejhle, plot vyšší 1,5 metru musí mít územní rozhodnutí! Zdá se vám to normální? Já jsem se tady rozčílil a pan předseda mě opravoval. To, co jsme dnes ráno podepisovali, ten papír, že můžou naše fotografie dát kamsi, to je přece taková zrůdnost! Neuvědomujeme si, co jsme tady dneska schválili, to, jak může cizí stát fízlovat v cizím státě bez našeho souhlasu! Tady ty věci prochází a výbor vítá a opět vítá, aby pak dal 9 věcí, pro které už tolik nevítá. Proč rovnou, normálně neřekneme, jinak ta unie se zničí sama, běžte s tím někam, na nic to nepotřebujeme. A druhá věc, která nás strašně trápí, že z jednotlivostí, něco se stane, okamžitě někdo přijde, musíme nějak změnit zákon. Ono se stalo. A na druhé straně já každý den vidím v televizi reportáž o jednom automobilu nebo motocyklu nebo autobusu, který vjel na železniční přejezd a byl smeten vlakem. Myslíte si, že existuje zákon, kterým bychom tomuto zabránili? Přece každý ví, že když svítí ta červená, tak tam nemá jezdit. Ale debil tam pojede, i kdyby to viděl čtyřikrát denně! Na toho zákon neplatí! Na blba, který jezdí se třemi promile, ještě zfetovaný, přece zákon neplatí! Ale my kvůli tomuto blbovi obtěžujeme miliony lidí s těmito, tady neřekl pan senátor Martínek, co se děje s těmi závaznými stanovisky, které teď trošku zmírňujeme. Prostě my nejsme schopni, protože kvalifikační předpoklady pro toho člověka, který to má vydávat, jsou takové, že takového člověka nenajdete. A když prosíte ministerstvo o výjimku, kdopak to tam dal, do toho zákona, že tam musí být tato kvalifikace, která neexistuje? Kolega Martínek hezky říká: Tak toho úředníka vyhodím. Ti úředníci jsou nadoraz. Doslova nadoraz.

Kdybyste viděli, co se děje na agendě řidičských průkazů, kde máme v zasedací místnosti zastupitelstva stany, kde fotografujeme. Já přijdu sem a už tady zase vidím Evropa a další znaky do občanského průkazu, což je samozřejmě byznys zejména pro Státní tiskárnu cenin, která opět bude tisknout nové průkazy, pak se dozvíte, jaká úžasnost je ten občanský průkaz s čipem, co si všechno občan zařídí, jak bude jenom doma u počítače, a to chceme, aby děti pořád nebyly na počítači a sami budeme lidi nutit, aby všechno dělali z domova z počítače! Ale chyba lávky! Bez datové schránky si můžete ten občanský průkaz naloupat. Bez datové schránky, za kterou budete platit tu autorizaci, že ten podpis je ten podpis, budete cvakat. Jako města cvakají každý rok neuvěřitelné částky tomu divnému profíkovi, tak jako jsme zaplatili ty miliony na GDPR, aby nám poradili, že vlastně ty skříně nemusí být zamčené...

