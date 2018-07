Senátor Čunek: Úřad ombudsmana by měl dbát na určitou diskrétnost

Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já mám jednu připomínku k práci toho celého aparátu ombudsmanky. Stalo se to tento rok v jednom našem zařízení. V Domově důchodců ve Zlíně udělali kontrolu naši spolupracovníci a došlo k tomu, že objevili, že sestry a lékaři, kteří tam pracují, od pacienta, který užíval jeden druh léků a zemřel, tak vzhledem k tomu, že půl krabičky zůstalo nevyužito tou jeho smrtí, tak použili tento lék u jiného pacienta, kterému ho dávali dál. Tím šetřily prostředky našeho státu.

Toto bylo shledáno jako pochybení až tak zásadní, že o tom vaši mladí spolupracovníci informovali tisk. Takže to dopadlo tak, že ve veřejnosti to bylo prezentováno téměř tak, jako by se tam děly kdo ví jak nekalé věci. Já jsem tu situaci nechal prověřit, nebudu vás tím unavovat, je ve zkratce taková, jak jsem ji popsal teď. Protože jsem taky nevěděl, jestli tam nedochází k nějakým jiným záležitostem. Nicméně ta informovanost a ten zásah do veřejnosti byl vážný. Myslím, že tam ze strany vedení toho příslušného zařízení proti vám – teď myslím proti úřadu a možná konkrétně proti těm, kteří to způsobili, bude vedeno nějaké soudní řízení na ochranu osobnosti. Ale to není tak důležité.

Důležité je to, že by váš úřad měl dbát při své práci také na ochranu nejen těch, kteří tu ochranu potřebují, ale také dbát na určitou diskrétnost v těchto věcech, až se skutečně vyjasní, o jaké pochybení šlo. Tak nás to poškodilo. Samozřejmě díky tomu, že tato zařízení jsou plná, tak nás to zřejmě, doufám, neohrozilo tak, že by se od nás lidé odhlašovali, protože to zařízení je potřebné. Ale ono pracuje dobře a jenom díky chybě vašich spolupracovníků se zvedla vlna velké nevole, kterou jsem potom já musel řešit osobně, právě nařízením šetření v tom domově, co se vlastně stalo. A zjistilo se, že to byla skoro bych řekl možná nějaká chyba, ale určitě ne ani úmyslná, ani nikoho nemohla poškodit. Šlo skutečně jen o tady tuto záležitost.

Takže by bylo dobře, kdyby ten váš úřad sice informoval o své práci veřejnost přes média a tisk, ale bylo by dobře, kdyby je informoval správně. Děkuji.

