Senátor Láska: Lékařů je v Senátu opravdu hodně

Nejnapínavější klání v senátních duelech v Praze se tento víkend odehraje na Praze 8. Lukáš Wagenknecht versus Pavel Dungl. Přál bych si, aby v něm uspěl Lukáš Wagenknecht.

S Lukášem se naše profesní dráhy protkly několikrát. A i když jsme povahově docela rozdílní, vždy jsme se potkali na stejné straně barikády.

A při vší úctě k jeho protivníkovi, lékařů je v Senátu opravdu hodně. Ale kvalitní ekonom/auditor? To je jiná káva. To je odbornost, která v Senátu znatelně chybí. Lukáš má navíc schopnost domýšlet, co který projednávaný paragraf bude znamenat v praxi. A to v docela široké škále oborů.

Pan doktor Dungl by byl jistě důstojný reprezentant Senátu. Jenže Lukáš Wagenknecht k tomu přidá ještě něco navíc. Velmi žádanou odbornost, schopnost domýšlet dopad jednotlivých zákonných formulací do praktického života a vysoké pracovní nasazení. A docela vytočeného Babiše jako bonus.

Proto si myslím, že by bylo fajn, kdyby tenhle víkend se senátorem stal Lukáš Wagenknecht.

