Senátor Láska: Nemám rád pokrytectví

reklama

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, vlastně je mi až líto, že musím vystoupit s tím, co vám teď chci říct. Dlouho jsem to zvažoval, ale slavnostní část máme za sebou a já nemám rád úplně pokrytectví. Takže vám chci něco říct.

To, co tady mám před sebou teď a s čím vás chci seznámit, je rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany, kdy byla neprodloužena ochrana běloruského občanovi, který sem před několika lety přišel. Utekl z Běloruska, protože tam byl stíhán za rozšiřování protistátních letáků. Od té doby tady žije, měl tady poskytnutou ochranu českého státu, ta mu teď byla odmítnuta. Já vám musím ocitovat alespoň některé krátké pasáže, které ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky použily k tomu, aby tuto ochranu běloruskému občanovi neprodloužily.

V tom usnesení najdete několik skvostů. Např. "Správní orgán konstatuje, že došlo k takovým zásadním a trvalým změnám situace v zemi státní příslušnosti výše jmenovaného v Bělorusku, ve vztahu k nim prezentovaným potížím, že udělená doplňková ochrana již není zapotřebí. Ačkoli situaci v Bělorusku v oblasti lidských a občanských práv nelze nadále srovnávat se standardy demokratických evropských zemí, došlo v zemi ke znatelným posunům." Následuje výčet věcí, které se v Bělorusku zlepšily.

Dál tam najdete věty jako – "Přestože režim proti svým oponentům postupuje plošně a masivně, nelze hovořit o náhodném násilí či pronásledování." Následuje výklad trestního práva, z kterého dovozuje ministerstvo vnitra, že tomu člověku nic nehrozí. Jako kdyby v Bělorusku se ctil zákon, jako kdyby tam fungovaly soudy. Ten člověk se bránil tím, že se bojí vrátit se zpátky do Běloruska, už jenom proto, že byl v cizí zemi, požádal tady o ochranu a nehezky tady mluvil o Bělorusku. I to ministerstvo vnitra odmítlo s odůvodněním – "Pokud tamní státní orgány chtějí někomu ukázat svoji nelibost toho, že hovořil v zahraničí o Bělorusku, uchylují se ke způsobu..." Pardon, já jsem z toho rozrušený, omlouvám se. "Uchylují se ke způsobování neformálních a spíše drobnějších životních nepříjemností."

Prosím pěkně, já se stydím za takovýto postup ministerstva vnitra. A neříkal bych to tady, kdyby to byl nějaký exces. Ale vzpomeňte si na čínské křesťany, jak jsme jim odmítli pomoc. A našly by se další případy, kdy mi neposkytujeme pomoc lidem, kteří pocházejí z diktatur. A já to tady v tuto chvíli musím říct, protože když my tady přijímáme takováhle usnesení, za kterým si bezvýhradně stojím, ale tady orgán státní správy se chová tímhle způsobem, no tak klidně může kdokoliv říct, že Česká republika je pokrytecká.

Takže prosím, já to tady říkám s tím, že doufám, že odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra si projde nějakým školením, kde se mu vysvětlí, jak fungují diktatury a co tam hrozí lidem, které on tam chce vracet. Děkuji. (Potlesk.)

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Fischer: Bělorusko potřebuje naši podporu a solidaritu Cichanouská děkovala Dagmar Havlové. Zahajte vyšetřování Lukašenka, vyzvala Společně za Bělorusko. Na Staromáku řečnila opoziční hvězda i senátor Hilšer Běloruska Cichanouská: Senátor Fischer ji pozval domů. Ukázal jí vzácnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.