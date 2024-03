Senátor Láska: Za rok jsou volby do sněmovny a průzkumy mě děsí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do Poslanecké sněmovny

reklama

Mám pro vás zprávu, za kterou určitě moc pochval nedostanu, ale snad se časem ukáže, že to byla zpráva dobrá.

Jsem v politice devět let a předsedou hnutí SEN 21 jsem 6 let. Po celou tu dobu trpělivě stojíme na straně demokratických sil. Společně jsme se snažili porazit Andreje Babiše. Minulé sněmovní volby jsme například na podporu demokratických stran udělali nejsledovanější předvolební klip, ač jsme sami nekandidovali. Podporovali jsme demokratické síly v Senátu i na sociálních sítích. Ale máme za to, že je třeba změnit styl.

Za rok jsou volby do Sněmovny a průzkumy mě děsí. Ač smekám před vládou za to, jak si vede v zahraniční politice, na domácí scéně si moc dobře nevede a velmi špatně komunikuje s lidmi. Podle průzkumů si spousta jejích voličů přijde v pasti mezi koalicí, která je zklamala, a opozicí, kterou naprosto odmítají. Takže zvažují nechodit k volbám.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Reálně se obávám toho, že Česko se po dalších volbách může vydat cestou Maďarska nebo Slovenska a proto jsem se rozhodli, že příští rok naplno půjdeme do sněmovních voleb. Jsem připraven takovou kandidátku lídrovat a udělat osobně vše proto, aby v České republice zůstali u vlády demokratické, proevropské a pokud možno liberální síly.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 8% Neškodí 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9273 lidí

Nechceme rozbíjet šance demokratických stran na úspěch, ale odmítáme se smířit s tím, že nám nic, než jejich podpora nezbývá. Až moc v domácí politice zklamali. Prosazují přehnaně konzervativní názory navzdory názoru veřejnosti. Reformy jsou v lepším případě nedotažené, pokud je vůbec předloží. O občasné aroganci, skandálech a neschopnosti komunikovat ani nemluvě.

Šest let jsme hnutí trpělivě budovali. V Senátu máme vlastní senátorský klub. Jsme v městských částech Prahy a Brna. Kandidujeme do evropských voleb a v některých krajích. Jsme liberální, pokroková a racionální síla. Chceme voličům nabídnout alternativu.

Celou dobu, co jsem v politice vsázím na pokoru. Někdy jsem drzý, ale vždy nohama na zemi a připraven podporovat demokratické síly. A proto mi snad odpustíte, že projednou budu trochu nabubřelý. Věřím, že mnou vedenou politickou sílu dokážu příští rok přivést do Sněmovny. A věřím, že to bude dobrý krok pro Českou republiku.

Tak se prosím na mě zlobte co nejméně. A chcete-li se k nám přidat, stačí se ozvat!

Psali jsme: Senátor Láska: Agresora vždy zastaví jen porážka. S putinovským Ruskem to bude stejné Senátor Láska: Istanbulská úmluva minimálně do dalších voleb prostě nemá šanci Senátor Láska: To není informování veřejnosti, ale honba za klikem a za senzací Senátor Láska: Je to spíš spor o to, jestli budeme nebo nebudeme mít důvěru lidí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE