Senátor Linhart: Nejedná se o osobní údaje někoho konkrétního ubytovaného

Tak hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Náš výbor projednával tento tisk včera poměrně obsáhle a na závěr doporučil Senátu Parlamentu schválit projednávaný zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Paní ministryně poměrně obsáhle vysvětlila tuto novelu. Já přesto alespoň stručně připomenu nějaké základní věci. Opravdu se týká jen internetových ubytovacích platforem a vlastně povinnosti, jejich nové povinnosti oznámit na vyžádání do 30 dnů základní údaje. Ty jsou jenom velmi obecné. Je to počet uzavřených smluv, celková suma, adresu místa, na kterých jsou služby poskytovány a označení poskytovatele služby, čili nejedná se o osobní údaje někoho konkrétního ubytovaného. A teprve následně by to k tomu směřovalo. Je ovšem samozřejmě otázka po tom to uplatnění, například v případě, kdy obec nevydává obecně závaznou vyhlášku, to znamená, že nejsou evidenční knihy ubytovaných atd. Ale to jsou nějaké nuance, které v zákoně případně také jsou a potom možná budou způsobovat v některých případech možná i problémy. My jsme tady už na začátku dnešního jednání mluvili o tom, jestli projednávat nebo jaký je důvod projednávat tento tisk v nouzovém stavu legislativním, o tom byla také veliká debata u nás na výboru, jako jeden z těch závažnějších problémů, jinak věcně jsme s tímto návrhem byli srozuměni. Připomněl bych tedy ještě, že v Poslanecké sněmovně bylo o tomto návrhu hlasováno před týdnem, z 96 přítomných poslanců vyslovilo souhlas 90, nikdo nebyl proti. A z dvou pozměňovacích návrhů neprošel ani jeden.

Jedna z těch poznámek, kterou jsme tu měli a kterou jsme diskutovali, bylo ustanovení, že je umožněno jakémukoliv orgánu vykonávajícímu veřejnou moc vyžádat si od živnostenského úřadu veškeré údaje a s nimi dále nakládat, k tomu myslím, že směřoval jeden z navržených pozměňovacích návrhů, který nakonec prošel v podobně podobě ústavněprávním výborem. Jak už tady zaznělo, návrh zákona je otázka, do jaké míry míří do této doby a s bojem v rámci nemoci COVID. Sám o sobě se snaží nějakým způsobem, do nějaké míry řešit dlouho diskutovaný problém s poskytovateli ubytování mimo systém v rámci sdílené ekonomiky. Je zřejmé, že tedy byl připravován už déle, on to byl vlastně poslanecký návrh z loňského roku. A proto také má už z loňského roku ze strany Evropské unie schválen technickou notifikaci. Čili na závěr toho jednání našeho včerejšího, jak jsem už řekl na začátku, jsme doporučili schválit tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tolik za mě a za nás výbor.

