Senátor Nwelati: Neotálejme s dodáním zbraní pro armádu Ukrajiny

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, ani já jsem se nechystal vystoupit dnes, ale přesto to udělám. Nebudu mluvit dlouho, protože jediné, co tady řeknu, že zaprvé chci podepsat každé slovo každého předchozího vystupujícího, který tady vystoupil. Ale k tomu dodám ještě 2 věci.

První věc je, pan předseda klubu Zdeněk Nytra vyzývá 4 státy EU, aby zvážily své rozhodnutí, co se týče odříznutí Putina, vraha Putina od SWIFT, od bankovního styku SWIFT, což já bych se za to moc přimlouval. Protože celých několik dní nad tím uvažuji ve smyslu toho, víte, ono zastrašovat agresora předtím, než ten čin udělá, něčím, co nejsem potom schopen aplikovat, když udělá něco ještě horšího, než jsem předpokládal, je prakticky z mého pohledu zbabělost. A dává to neskutečný prostor tomu agresorovali, aby těm lidem, kteří mu třeba v tom úzkém kruhu radili – nedělej to, protože bude problém – tak jim řekl – já jsem vám to říkal. Oni jenom vyhrožují, nic neudělají. A to je zásadní věc. Takže proto jsem chtěl toto zdůraznit. A jsem rád, že to pan předseda klubu ODS a TOP-09, a věřím tomu, že mluvil za nás za všechny senátory, kteří tady sedíme. Druhou věc, kterou tady chci zdůraznit, a to je výzva, kterou bych k tomu přidal.

Já bych zase vyzval všechny demokratické státy, všechny státy západu, aby neotálely s dodáním zbraní pro armádu Ukrajiny. Jsou to vojáci, kteří se rozhodli, že budou bojovat za nás. Bojují za svobodu nejenom České republiky, ale celé Evropy. A bojují za to, jak to uspořádání světové bude vypadat v budoucnu. Pokud my jim nedodáme ty zbraně, tak tu bitvu nemůžou vyhrát. Nemůžou vyhrát. A když už nejsme ochotní tam poslat naše vojáky, já to chápu třeba, tak musíme alespoň dodat ty zbraně, aby měli čím bojovat.

A dodejme je tam rychle, dokud tam vůbec ještě je ten voják, který je schopný ty zbraně přijmout a bojovat s nimi. Já se nechci dožít toho, až ta armáda tam nebude a my nebudeme mít komu ty zbraně dát. Proto opravdu bych velmi apelovat na všechny zainteresované, aby udělali maximálně všechno proto, abychom ty zbraně ukrajinské armádě, která tam bojuje za nás za všechny, je dodali. Je to věc, která je nezbytná. Pokud to neuděláme, tak věřte tomu, všichni toho budeme hodně litovat. Děkuji za pozornost.

MUDr. Raduan Nwelati ODS



