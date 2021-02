Senátor Nwelati: Taková chaotičnost při zavádění opatření je prostě nepřijatelná

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Nacházíme se ve velmi složité situaci, a tím nemyslím legislativní jako senátoři, ale ve velmi složité pandemické situaci na území města Mladá Boleslav také, ale na území České republiky. Já opravdu v tuto chvíli nebudu postupovat tak, že bych začal tady vyjmenovávat výčitky směrem k vládě a směrem k ministrovi zdravotnictví. I když samozřejmě by bylo možné tady snad mluvit hodiny a hodiny a hodiny a vyčítat vládě kroky, které dělala, které mohla udělat jinak atd.

Já, než řeknu další věci, tak v prvé řadě řeknu, že pandemický zákon tak, jak je předložený, včetně těch drobných úprav podpořím. Ale zároveň budu mít velkou prosbu na pana ministra. A než tu prosbu řeknu, tak bych chtěl jenom říct pár věcí, jak se obvykle postupuje při řešení infekčních chorob s vysokou infekčností. Jsem lékař, sice nepraktikuji medicínu, ale studoval jsem ji. A věřím tomu, že přestože se medicína velmi silně mění, nebo je tam velký vývoj dopředu, tak ty zásadní parametry, jak postupovat při infekční chorobě, prakticky zůstaly hodně podobné tomu, co jsem studoval.

Pokud máme nějakou vysoce infekční chorobu, tak v prvé řadě musíme diagnostikovat pokud možno pacienta, ať to je třeba testováním, nebo jinou metodou. Následně musíme trasovat, následně bychom měli dát toho pacienta samozřejmě do izolace, ale i ty jeho kontakty, což je karanténa. Měli bychom se snažit ochránit ty ostatní, kde je možná pravděpodobnost, že by se mohli potkat s tou infekční chorobou.

MUDr. Raduan Nwelati ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K tomu patří očkování, pokud už je dostupné. To je také forma prevence proti šíření choroby a prevence proti tomu, aby byli postiženi další pacienti.

Pak existují lokální opatření, která se zavádějí v lokalitě, kde se infekce šíří více než jinde. A pak jsou plošná, pokud všechno nezabírá. Ale pokud se zavádějí lokální i plošné, to neznamená, že se máme vykašlat na ty základní věci, ať je to testování a trasování. A já mám pocit, že tam, kam jsme se dostali, jeden z důvodů je, že jsme si řekli, že nejsme schopni trasovat, protože na to nemáme kapacity, tak trasovat budeme jen tak, jak to vyjde, což si myslím, že není úplně v pořádku.

Lokální opatření jsme zavedli někde v první vlně a tady ještě, když zmiňuji první vlnu, musím říci, že ta byla zvládnuta ne kvůli opatřením, která zavedla vláda, ale kvůli občanům, kteří se zachovali velmi zodpovědně a velmi vládě pomáhali v tom, aby první vlna byla zvládnuta, ať to je, že si začali šít roušky a nahradili nedostatečné ochranné pomůcky a vládě věřili, dodržovali nařízení, která tam byla. A proto mě velmi mrzí, že v dnešní době vláda částečně tu vinu, proč nejsme schopni zvládnout pandemii, hází na občany a říká, že důvod je, že nedodržují nařízení. A musím říci, že se zčásti ani nedivím, protože taková chaotičnost při zavádění opatření je prostě nepřijatelná. A občané se v tom neorientují.

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 59% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 37% hlasovalo: 9714 lidí

I proto bych vás, pane ministře, velmi poprosil, abyste se pokusil prosadit ve vládě, že budete dbát zaprvé na názory odborníků, kteří budou doporučovat. Když budou něco doporučovat, abyste to vyslyšeli. To je jedna věc.

Druhá věc, byl bych velmi rád, pokud bychom se pokusili vrátit k trasování. Stejně tak testování a plošné testování. Já vím, že mi řeknete, že na to nejsou kapacity. Na druhou stranu tady je spousta organizací, které by v tom velmi rády pomohly. Vím, že to nejsou hygienici, kteří by správně měli trasovat, ale na základě podrobných manuálů vytrasovat a říci, jak by měl člověk postupovat, je dle mého názoru možné.

Mimochodem když už to zmiňuji, tak i ze zkušeností, které mám, tak jsem se potkal s mnoha případy, kdy různé hygieny doporučují různé karantény a při případech nepostupují úplně stejně. Tzn. když totožný případ posuzuje hygienička, řeknu, v jižních Čechách, tak tomu vytrasovanému navrhne jiný postup, než když je to třeba ve středních Čechách. A stává se to ne nijak výrazně, ale stává se to. Opravdu vraťme se, abychom testovali, trasovali a vrátili se k lokálním i plošným opatřením. Opravdu plošná opatření nejsou samolékem, který by to řešil všechno. Pokud k tomu nebudou ty ostatní věci, tak to nebude fungovat.

A jen krátce k pokutám. Já snížení pokut nepodpořím. Důvod je pro to, co tady říkal pan senátor Zdeněk Nytra. Já se nedomnívám, že by měly platit dva zákony, ve kterých za stejnou věc je jiná výše pokuty. Notabene aby výše pokuty za použití zákona, který je tím nižším levelem, co se týče pandemie, byly pokuty vyšší než vyšší level, tzn. Pandemický zákon jako takový. Takže to nepodpořím. Podpořím zákon jako takový s drobnými úpravami, abych měl jistotu, že by to mělo být schváleno, ta naše verze v dolní komoře, tzn. ve sněmovně, protože myslím, že je potřeba, abychom zákon měli, abychom mohli bojovat proti pandemii. Ale moc prosím pana ministra, aby trasování, testování nějakým způsobem bral v potaz, protože to si myslím, že je jednou z cest

. Očkování je samozřejmost, tam si také myslím, že je potřeba udělat více. Když už tady nějaké očkovací látky máme, abychom je neschovávali a abychom je co nejrychleji použili. Mimochodem vaše vyjádření na začátku, že zaprvé ve skladech nejsou, pak zase jsou, pak nemáme, kdo by je distribuoval, pak je kraje de facto dostaly a nepoužily. A následně poslední verze je, že jsme si je schovávali pro učitele. To je dobře, myslím si, že bychom učitele měli začít očkovat.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Nwelati: Hospodaření s vodou a vztah k ní je pro Středočeský kraj velkým dluhem Nwelati (ODS): I malé riziko je riziko. Kdybych měl děti, tak je do té školy nepošlu Senátor Nwelati: Já chci víc než 400 korun Primátor Nwelati: Budeme trestat ty, co porušují pravidla a ohrožují zdraví nás všech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.