Senátor Nytra: Měli bychom prosit lidi, aby používali zdravý rozum

Vážený pane ministře, vážené dámy a pánové,

já začnu možná nesouvisle, respektive s něčím, co souvisí i nesouvisí s touto projednávanou tematikou. Já bych chtěl vzkázat panu Miroslavu Bílkovi z Hodonína a těm stovkám autorů e-mailů, ale hlavně těm, co to organizují, vaše snažení je kontraproduktivní. Já jsem si ze začátku e-maily, když chodily po jednom, pročítal. Minimálně jsem je přeletěl, jestli tam není něco důležitého.

Ale když mně přijde tři sta čtyři sta e-mailů za den, mně nezbude nic jiného, než je mazat bez přečtení. Takže bych chtěl poprosit, ten kobercový nálet je kontraproduktivní. Jestli nás sledujete, zaznamenejte to do budoucna, prosím.

Pak bych se rád vyjádřil k některým záležitostem, které tady zazněly. Byly tady zmiňované drakonické pokuty. Na jednu stranu určitě správná připomínka. 7. ledna jsme tady projednávali a zamítli návrh krizového zákona, který z pera pana ministra vnitra, který zvedal pokuty v rámci krizového zákona. Tato vratka leží doposud v Poslanecké sněmovně a není projednána. Ale už byl návrh na novelu krizového zákona, která dokonce tu horní hranici pokuty zvedá o další milion. Pak poslanci dostali rozum, protože vlastně nevěděli, co by ta druhá novela novelizovala, jestli ten stávající platný, anebo ten novelizovaný, ale ještě neprojednaný návrh zákona.

A přichází z vlády návrh pandemického zákona, kde jsou zase ty pokuty vyšší. Naprosto souhlasím s panem předsedou Senátu, my nemusíme zvedat drakonicky pokuty. My bychom opravdu měli – a tady se nestydím za to slovo – prosit lidi, aby dodržovali zákony, aby dodržovali opatření. Aby používali zdravý rozum, protože ta nemoc tady s námi je, zdravotnictví je na tom špatně a potřebuje od nás všech pomoct.

Ale v Poslanecké sněmovně došlo ke snížení těch pokut. A chci upozornit, že došlo ke snížení těch pokut na úroveň, která je v zákonu o ochraně veřejného zdraví. Jinými slovy, kdybychom my tady ty pokuty snížili, tak v rámci neexistence ani pandemické pohotovosti, ani nouzového stavu, tzn. v intencích řízení situace v rámci té nejnižší důležitosti, tzn. v rámci běžného zákona o ochraně veřejného zdraví by byly vyšší pokuty než v té těžší situaci, v té dejme tomu prostřední, to znamená v době pandemické pohotovosti.

A to mně přijde absolutně nelogické. Druhá nelogičnost je to, že ty dvě právní úpravy by fungovaly vedle sebe. A ta krajská hygiena by si mohla dokonce vybrat, podle které zákonné normy bude tu právnickou nebo fyzickou osobu postihovat. Byla tady zmíněna náhrada škody, je tady návrh na újmu. Já nevím, jestli všichni víte, že 15. ledna je zmiňovaný krizový zákon, kde údajně je náhrada škody vyřešena lépe. 15. ledna ministr vnitra rozeslal všem předsedům poslaneckých klubů ve sněmovně a předsedům politických stran a hnutí dopis, ve kterém konstatuje, že ministerstvo vnitra neuznává žádné nároky na náhradu škody, protože takto není § 36 krizového zákona koncipován. A tento paragraf se nevztahuje na škody a opatření, které mají povahu právního předpisu. Skutečným původcem je covid. A obávám se, že nenajdeme advokáta, který by žaloval covid o náhradu škody. Takže přesvědčení, že dikce náhrady škody v krizovém zákonu je lepší než tady v tom pandemickém zákonu je podle mě mylná.

Některé návrhy zmiňují rejstřík trestů. Jestli si dobře pamatuji tu citaci, tak ten přestupek se má zapisovat v registru přestupku, který je veden při registru trestu. Neznamená to, že se mně to objeví na výpisu z registru trestu. Ten registr přestupků už přece dnes existuje. Také tomu nerozumím. Jsou tam pochopitelně další chyby.

Já bych chtěl požádat pana ministra, vaším prostřednictvím, pane předsedající, a upozornit ho na § 14 toho zákona, kdy v podstatě je tam používán termín ohrožení života nebo zdraví lidí. A sám nejvyšší státní zástupce upozorňuje na to, že § 205 trestního zákona používá slovo „vážně ohrožující“. A bude problém s aplikací tohoto zákona, ale domnívám se, že to není chyba, kterou musíme opravovat my. Jsem přesvědčen, že velice brzo – a vláda to umí, ukázala to – poslat nám rychlou novelu.

Já jsem o tom dneska přímo s panem nejvyšším státním zástupcem jednal, oni to v tuto chvíli umí překlenout výkladem, ale bylo by to dobré opravit. Takových věcí je v tom zákonu pochopitelně spoustu. Chtěl bych se zmínit o způsobu projednávání, protože je to po dlouhé době poprvé, na čem se de facto celá demokratická opozice s vládní koalicí v Poslanecké sněmovně shodla. A to není málo.

Poslanci jsou určitě zvyklí pracovat v lepším časovém komfortu, než museli pracovat teď. A když to srovnáte, tak dokonce na to projednání měli kratší čas než my. V té souvislosti tady bylo zmíněno postavení Senátu. Ano, Senát je samostatnou a svébytnou komorou Parlamentu ČR. Můžeme tady mít 81 hrdých senátorek a senátorů, ale musíme si uvědomit, že u běžného zákona jsme my jako Horní komora až druzí na řadě. Že musíme reflektovat dění v Poslanecké sněmovně, že ať chceme, nebo nechceme, ústava nám přisoudila, že taháme za kratší konec.

Jestli si vezmete jenom půl roku zpátky v historii našich vratek, pokud neexistovala shoda s Poslaneckou sněmovnou, tak jsme vždycky byli přehlasováni. Tak to prostě je, a proto se musím dívat i za horizont tohoto dnešního jednání, co bude následovat, když přijmu nějaké opatření, respektive nějaké usnesení, nějaký pozměňovací návrh.

Přesto si nemyslím, že se tady Senát dostává do nějakého područí. Ty pozměňovací návrhy, které tu jsou, jsou přece z dílny senátorů. To není osvědčená praxe v Poslanecké sněmovně, že pan ministr vnitra, paní ministryně sociálních věcí a další ministři předkládají poslanecký pozměňovací návrh z pera jejich ministerstva. Na tohle přišli senátorky a senátoři, buď si to zpracovali sami, nebo to zpracovali v součinnosti s naší legislativou, se svými poradci, kamarády apod. To jsou naše návrhy, takže nemyslím si, že jsme v nějakém nedůstojném postavení. A jestli je tady dehonestována jakási dohoda, tak pochopitelně se musí jednat s Poslaneckou sněmovnou, abychom věděli – a na rovinu – opozičními poslanci ten náš návrh neprohlasujeme.

My, ať chceme, nebo nechceme, musíme respektovat to, že v Poslanecké sněmovně sedí 78 poslanců hnutí ANO a bez rámcové dohody s tímto hnutím, nebo s těmito poslanci, neprosadíme vůbec nic. Bude to jenom prázdné gesto. Nic víc. Může se nám to líbit, nebo nemusí. Také můžeme říct, jsme hrdí senátoři, trváme si na svém, ale pak se musíme smířit s tím, že bude platit ta předloha, která přišla z Poslanecké sněmovny. A to podle mě je ta nejhorší varianta.

Já bych vás chtěl tímto na závěr požádat, abyste podpořili ten návrh, který prošel zdravotním výborem, protože ten opravdu odstraňuje ty dvě základní věci. Už tady o tom bylo hovořeno, to znamená, aby při zrušení pandemické pohotovosti neplatila opatření ministerstva zdravotnictví, respektive vlády dál. A aby i opatření krajských hygienických stanic byla pod kontrolou vlády, protože krajské hygienické stanice mají naprosto shodnou kompetenci, akorát delegovanou na obvod jednotlivých krajů. A pak tam jsou dvě v podstatě technické záležitosti.

Děkuji.

