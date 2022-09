Senátor Nytra: Prosím, uvádějme správná čísla

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, ještě jednou.

Jsem dalek toho, abych hodnotil jednotlivá opatření v jednotlivých zemích. Na druhou stranu jeden výřez. V Maďarsku zastropovali ceny pohonných hmot a určitou dobu byly na příděl. V Polsku snížili DPH, dopláceli ho ze státního rozpočtu. Takže naši spoluobčané jezdili tankovat do Polska za polské daně, polských občanů.

Uvědomme si, prosím, v jaké pozici je ČR. Všechny pobaltské státy, všechny kamiony z Polska jezdí napříč ČR. Všechny kamiony z Balkánu jezdí jiným směrem napříč ČR. Ti všichni by tankovali a dotovala by je česká vláda, z českého rozpočtu.

Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale neexistuje jedno dobré řešení, jedno výborné řešení, už bychom ho dávno přijali. To není vláda blbců, kteří by chtěli škodit této zemi. Není pravda, že nic nedělali a nepomáhali. Možná to mohlo být dřív. Všechno se dá udělat lépe a rychleji. Bezesporu.

Ale létají tady opět čísla, kilowatthodiny. Když jsem včera slyšel tiskovku vlády, nebo včera když se oznamovalo, na čem se dohodli, našel jsem si poslední svoji fakturu za elektrickou energii. Tuším z února letošního roku. Elektrická energie, jenom svítím a vařím. Moc nevařím, dobře... Spotřeba 1794 kWh. Základní silová elektřina 1925 za MWh, resp. 1,925 Kč za MWh. Ale výsledná cena je 6,747 korun za kWh. Zaokrouhleno 2 – 6. Takže když jsem si potom srovnal, že mám za dvě koruny, vláda mi to nabízí za 5 korun, ano, je to v podstatě skoro třikrát dražší. Ale ta výsledná cena bude 9,8 koruny.

Takže je to nárůst o 46 %. Není to málo. Ale jak bylo i včera na té tiskovce řečeno, většina domácností by to měla ustát. Kdo to neustojí, od toho jsou sociální programy. Doplatek na bydlení a podobně. Z mého pohledu je to nastaveno správně, ale, prosím, uvádějme ta správná čísla, protože silová elektřina u maloodběratele nepředstavuje ani jednu polovinu konečné ceny. To si musíme uvědomit. Kdo má trochu znalosti z matematiky, pochopitelně mu vyjde, možná že i právníkům, že to prostě je daleko nižší, než když si srovná základní tarif, resp. cenu silové elektřiny. Navíc ještě bez DPH.

Děkuji.

