Senátor Nytra: Slib je to hezký

Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére a ministře, vážené dámy, vážení pánové. Odůvodním krátce ten svůj pozměňovací návrh, který prošel ÚPV.

Pokud bychom měli mít tu skupinu ucelenou, pokud se bavíme o základních složkách IZS, jsem bytostně přesvědčen, že bychom to měli vyřešit i ve prospěch členů jednotek hasičských záchranných sborů podniku.

Pan vicepremiér tady nastínil, že určitě by tito zaměstnanci byli zařazeni do té připravované novely. Slib je to hezký. Na druhou stranu je otázka, jak se dohodne na té velké novele koalice, možná i s opozicí, protože tady se bavíme, v té novele budou... Připravit tu novelu nebude vůbec jednoduché, protože tam se budeme bavit o slevách či o těžkých profesích atd. Tady si myslím, že to vymezení je naprosto jednoduché, bavíme se o základních složkách IZS.

Poznámka na závěr. Jinými slovy nám tady bylo řečeno, že to musíme schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, protože jinak v podstatě je ohrožena účinnost tohoto zákona. Sněmovna má naplánovanou schůzi od 13. do 16. prosince. Vzhledem k tomu, jak ta novela prošla Poslaneckou sněmovnou, že v podstatě to meritum věci, když neberu to, co bylo dodáno potom, je návrh dnes opozičních poslanců, hnutí ANO, nemám obavy, takhle jsem se i bavil se zástupci poslaneckého klubu ANO, nemám obavy z toho, že by zaprvé ta vratka nebyla zařazena 13. na řádné schůzi, že by nebyla schválena s naším pozměňovacím návrhem.

Závěrem si vás dovolím požádat o schválení ve znění toho pozměňovacího návrhu, tak jak prošel ÚPV. Děkuji.

