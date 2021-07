Senátor Nytra: Takhle se přece základní zákon domlouvat nedá

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové.

Tak jsme si vyslechli úžasné vystoupení koaličního senátora, jako opoziční senátor vlastně nevím, co mám říct. Ten papír můžu takto roztrhat, protože řečeno bylo v podstatě vše. Možná jenom opravdu ve zkratce v rámci tří minut zkusím shrnout ty důvody, které nás vedou k tomu, abychom ten zákon nepodpořili a zamítli.

Umím si představit, že někdo po 20 letech přijde s vyhodnocením, že spojený model veřejné správy je špatně, že se neosvědčil, ale ať to řekne rovnou. Vraťme se do roku 2000, zrušme krajské úřady, zaveďme okresní úřady, oddělme striktně státní správu od samosprávy, nebude žádný střet zájmů, nic. Ale dělejme to transparentně a přehledně pro občana, ne že letos vytáhneme stavební úřady, za rok možná matriky, za další dva roky dopravně správní činnosti atd.

O legislativním procesu tady byla řeč i ze strany paní ministryně. Bohužel jedna věc tam nebyla řečena. Toto je jeden z klíčových zákonů, který ovlivní život v celé ČR. Ten se nedá udělat na truc opozici. Bez jednání s opozicí. Ať chceme nebo nechceme... Mimochodem, připomíná mi to nápad paní ministryně práce a sociálních věcí, která prohlásí, že důchodovou reformu sestaví jako poslanecký návrh své strany. Takže k čemu dojde? Když náhodou volby dopadnou jinak, než si vládní koalice představuje? Že to změní? Že se to odloží? Takhle se přece základní zákon domlouvat nedá. Pochopitelně mohu věřit, nemusím věřit, jak to bylo domluvené s panem poslancem Kolovratníkem, ten komplexní pozměňovací návrh, že to je obejití legislativního procesu, je pravda, že je to legální cesta, je taky pravda. To znamená, bohužel v poslední době celkem oblíbená... Musím se omluvit, prostřednictvím pana předsedajícího, panu řediteli legislativy, kdy jsem ho vyděsil, že bychom chtěli zapracovat do toho stavebního zákona ten druhý komplexní pozměňovací návrh, to se mu docela zvlnily vlasy, měl z toho obavu, ale pak jsme přišli na to, že to nejde, protože ten doprovodný zákon by s tím neseděl a schválili bychom totální paskvil, ať už bychom ten doprovodný zákon schválili ve znění, ve kterém přišel nebo ne. To se bez ministerstva udělat nedá.

Omezení kompetencí samospráv, bylo toho tady řečeno hodně. Možná ne o financích. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to číslo, ale slyšel jsem odhady někde mezi 20, 28 miliardami korun. Já si opravdu umím představit, že ty peníze, byť v rámci 500miliardového schodku, to zase není tak moc... Co by za to lidé na jižní Moravě, v okolí Hodonínska, dali, za ty peníze!

Personální dopady, zmiňoval to pan starosta. Jsou na to průzkumy. Pouze 40 procent stávajících úředníků chce přejít do toho nového úřadu a naopak 75 procent starostů chce nabídnout opravdu svým kvalitním úředníkům jiná místa. Myšlenka, že člověk, úředník jenom tím, že změní zaměstnavatele, bude pracovat rychleji a lépe, se podle mě opravdu nenaplní.

To, že bude dál občanovi, ano, elektronizace veřejné správy je výborná, ale opravdu to nemusí být až z Aše, ale když bude rozhodovat člověk odjinud, tak nevím, jak to bude.

Nechci říct, že tam jsou jenom špatné věci, bohužel, některé se daly opravdu řešit jednoduchými změnami, digitalizace... Ten ping-pong, který nám dnes vadí a který možná je základním důvodem, proč je stavební řízení tak dlouhé, stavební úřad udělá chybu, nadřízený stavební úřad, ne že by to rozhodl, když už na tu chybu přijde, ale on mu to prostě pinkne zpátky a řešte si to znovu.

To jsou všechno důvody, které nás vedou k tomu, že tento návrh zákona podpořit nemůžeme. Bohužel ho ani neumíme opravit tady na půdě Senátu, takže budeme hlasovat pro jeho zamítnutí.

