Senátor Oberfalzer: Nebudeme postupovat cestou vyhladovění ČT

Děkuji, pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom trochu upřesnit, o co jde, pokud jde o ČT, nejde o sníženou sazbu, ale o krácený nárok na odpočet DPH. Jde o to, že to je stav věcí, který až dosud pro ČT fungoval. Náš zásah, ten pozměňovací návrh má toto fungování prodloužit. S čím to souvisí nebo proč se to dělá? Tady znalci mediální legislativy mě opraví, nevím, jestli teď máme koncesionářské poplatky od roku 2009 na této výši, vzpomínám si, že se řešily v souvislosti s digitální novelou, v souvislosti se zrušením reklamy, ČT přišla o reklamu, dobře víte, na prvním kanálu nebo na všech kanálech s výjimkou druhého, z toho se ale financuje fond kultury, takže navýšení koncesionářských poplatků tehdy na tu výši 135 korun pro ČT a 45 pro Český rozhlas bylo kompenzací této ztráty.

Od té doby, prosím někoho, aby pak doplnil, od kterého roku konkrétně to je, nedošlo k žádné úpravě výše koncesionářských poplatků. Všechny vstupy v celé naší ekonomice se zvyšují, to znamená, náklady se zvyšují, prostředky, které ČT získává pro poskytování své služby, zůstávají stejné.

Naopak bych řekl, že ČT kontinuálně rozšiřuje svoji službu, že čím dál tím více postihuje to, co po ní zákon chce, tj. aby obsluhovala minoritní zájmy, kulturní, sportovní a další, starala se o vzdělání i rozvoj kultury tím, že podporuje a realizuje kinematografické projekty, které si komerční stanice nemohou dovolit, to chápeme, ale právě proto ČT ty prostředky má, aby to mohla činit.

Musíme nechat v tuto chvíli zcela stranou, jaký má kdo poměr k ČT. Víme, že jsou politici, kteří by ji nejlépe zrušili, jsou politici, kteří se jí zastávají, možná jsou i mezi námi v tomto celém vějíři zástupci všech různých postojů. Dokud ale platí zákon o ČT, dokud platí zákon, který stanovuje koncesionářské poplatky, tak se nemůžeme tvářit, že to nebudeme dělat a že budeme postupovat, abych to přirovnal k jinému strategickému záměru, cestou vyhladovění ČT. Musíme brát na vědomí nějaký rozsah činností a služeb, které poskytuje, brát na vědomí, že na to musí mít adekvátní prostředky, pakliže se ekonomika země posouvá ke zvyšování vstupních výdajů.

Proč je tady ta výjimka DPH? Byl to takový, řekl bych, pohodlný a maličko zamaskovaný způsob, jak navýšit ČT prostředky, protože nebyla politická odvaha, nebo vůle, spíš si myslím, odvaha, stanovit navýšení koncesionářských poplatků, které by bylo na místě. Jestli se nepletu v tom datu, znovu opakuji, nechám se opravit, tak je to už 11 let, možná 12 let, kdy se tyto vstupy nezměnily. A to si myslím, že by žádná instituce nesnášela v klidu.

Službu chceme nadále v tom rozsahu, myslím si, že je důvod být s ní spokojen, spokojeni, tudíž bychom měli taky být realisty.

Ten pozměňovací návrh nedělá nic jiného, než že zachovává současný stav, čili není to žádná změna, úleva v DPH nad stávající rámec, není to žádné navýšení prostředků pro ČT, je to jenom zachování stejného rozsahu prostředků. A to si myslím, že snad jsem vysvětlit, že v dané situaci je fér, protože pakliže bychom toto neučinili, musíme učinit něco jiného. Musíme buď navýšit koncesionářské poplatky, nebo limitovat, s tím já bych nesouhlasil, rozsah služeb ČT, požadovat po ní méně, nebo extrémně, našli by se zastánci takového návrhu, ČT zprivatizovat. Já s tím nesouhlasím, proto podporuji, abychom ČT vytvořili alespoň nezměněné ekonomické podmínky pro její práci, které si já osobně nesmírně vážím. Děkuji.

Jiří Oberfalzer ODS



místopředseda Senátu

