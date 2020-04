Senátor Oberfalzer: Proč děláme z této odměny povinnost?

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, pane poslanče, kolegyně, kolegové. Já se připojuji k těm výhradám vůči tomuto návrhu jako celku, i k tomu, co zde pan předřečník, kolega Červíček koncipoval do svého návrhu.

Myslím si, stejně tak jako byl úradek ústavně-právní výbor, že to je nekoncepční návrh, je to nějaký posun podle ad hoc, řekněme, pocitu či požadavků, které proudí z řad obecní roviny. Zabývá se jednotlivostmi. Já bych řekl, že motiv pro tento návrh spočívá v tom, že je nedostatek policistů. V naší obci konkrétně, zhruba 10 tisíc obyvatel, byla zrušena služebna. Ačkoli jsme nabízeli zdarma prostory, vím, že toto se děje na mnoha jiných územích, že policie tyto svoje úřady nebo tyto vystrčené služebny směrem k terénu ruší. A že tedy obce hledají spásu v městské policii, protože tam nejsou závislé na rozhodnutí nějakého krajského či jiného velení, policie, mohou si tedy tuto policii zřizovat sami. Já si myslím, že nemůžeme míchat tyto dvě úrovně, že to není správná cesta, volejme tedy po posílení policie, volejme po větší distribuci jejich expozitur, jejich zastoupení v blízkosti našich obcí, ta nechť nám zajišťuje bezpečnost.

Pokud jde o institut odchodného, je to jistě věc spravedlivá, pokud někdo oddaně a správně slouží léta, aby se dočkal odměny. Ale jenom se chci zeptat, berte to buď jako akademickou otázku, nebo skutečný dotaz, brání něco obcím takovémuto zasloužilému policistovi dát nějakou mimořádnou odměnu formou prémie či jinak a ocenit jeho služby, dlouholeté služby podle svého pocitu? Mně tady vadí, že se z toho stává povinnost. Co když je to policista, který odchází, a třeba si všichni oddechnou, že odchází. Jinak mluvím obecně, samozřejmě, nikoho nenapadám, nepodezírám, nechci nikoho dehonestovat, ale proč děláme povinnost z této odměny? Třeba ji zrovna obec v nějakém konkrétním případě dát nechce. Čili nemyslím si, že by něco bránilo městům, aby vyjádřila svůj vděk, každé jistě moudré zastupitelstvo je toho schopno bez toho, že by to bylo zakotveno v zákoně jako povinnost. Takže tolik z mé strany, já podporuji zamítnutí tohoto návrhu.

