Senátor Oberfalzer: Tady se krade významná část svobody a nezávislosti

Ono to trvalo poměrně dlouho, než se vedoucí, vládní hnutí ANO odvolalo k těmto krokům a rozhodlo se, že bude likvidovat tuto platformu, která z hlediska velikosti a všeobecných souvislostí je dneska prakticky poslední půdou nějakého nezávislého hodnocení politického dění v republice. Nemusíme se s ním vždy ztotožňovat, ale je to poslední médium, které není vlastněno soukromým kapitálem, když ponechám stranou různé internetové zpravodajské servery, publicistické, které nemají stále ještě takový vliv na širokou veřejnost jako právě televize. Je to jediná televize, která není vlastněna soukromým vlastníkem. Je financována koncesionáři.

Rada ČT má za úkol zastupovat zájmy koncesionářů, má za úkol dohlížet na to, aby ČT plnila zákonem stanovené funkce, což je samozřejmě objektivní zpravodajství, vyvážené, je to ovšem také péče o kulturní odkaz, úloha v interpretaci historie, vysílání pro menšiny atd. Já vždycky, když se bavíme o televizi, přesněji řečeno, když v politických kruzích nastane debata o televizi, upozorňuji na to, že politici mají na mysli jedinou její funkci, a to je zpravodajství a publicistika. Všechno ostatní abstrahují, zapomínají, že televize má dětský kanál, zapomínají, že Česká televize produkuje dramatickou tvorbu, publicisticko-dramatické pořady, připomenu České století, velice záslužný počin. Ale například jste si jistě všimli, že k nedávnému 350letému výročí úmrtí Jana Amose Komenského ČT odvysílala několik pořadů, které dokreslují význam této osobnosti, a to nikdy žádná soukromá televize dělat nebude, protože to nebude přinášet možnost prodeje významného množství reklamy v přímé souvislosti s těmito pořady. To je ten důvod, proč existuje ČT, aby mohla dělat věci nekomerční. Na to má právě koncesionářské poplatky. Upozorňuji, že už se asi, teď mě opravte, myslím, 11 let nezvýšily, takže vzhledem k všeobecné inflaci rozhodně není ČT rozmazlována, ale ze strany soukromých subjektů je samozřejmě obtížné sledovat, že má v podstatě zákonem zaručený příjem převyšující 7 miliard korun. Ale tady je to vysvětlení, na co ty peníze má. To má právě ta rada kontrolovat, jestli ty peníze používá v souladu s tím účelem, což je společenský cíl.

Jiří Oberfalzer ODS



Chci tedy připomenout, že když se bavíme o televizi, vždycky si dejme pozor na to, kdo o ní mluví a co jediné ho v té televizi zajímá, jak se tam o něm mluví. Nevybíravá kritika na adresu některých pořadů, některých přímo redaktorů, což je skoro na úrovni vyhrožování, zaznívá už řadu let ze strany našeho premiéra nebo předsedů některých extremistických stran, které neustále volají po eliminaci těchto názorů a postojů.

Dovolba rady, která proběhla, vyslala první výsadek do té rady, jehož cílem je likvidace této nezávislosti. Je třeba si to jasně říct. Pod heslem zefektivnění ekonomického fungování zde proběhlo něco nehorázného. Naprosto v rozporu se zákonem odvolaná dozorčí komise. Naprostá neschopnost vyhodnotit význam nákupu pozemku, který leží pod ostravskou budovou ČT, čili v podstatě rozhodnutí, které by mohlo mít za cíl dílčí likvidaci tohoto významného studia, které zajišťuje regionální diverzitu ČT zpravodajsky, ale i v oborech tvůrčí tvorby, což je pochopitelně nesmírně významné i pro region a pro autory tam žijící.

Slyšeli jsme, že příští rok bude dovolba dalších členů rady. Čili může být osud zpečetěn. Není jistě možno tvrdit, že současný generální ředitel je jediný možný generální ředitel ČT, ale nechť se o tom diskutuje a nechť se, prosím, vystaví případné konkurenci jiných uchazečů.

Ale hodnoťme objektivně činnost ČT pod jeho vedením. Připomínám, že přišel po řediteli Janečkovi, sklady byly prázdné, ČT skoro rok vysílala archivy, protože nebylo nic vyrobeno. Teď chci připomenout, a nebudu zdržovat žádným výčtem, ale připomeňme si, co ČT natočila všechno od té doby, kolik vyrobila pořadů a kolik vytvořila významných dramatických děl, případně kinematografických děl.

Nechť se samozřejmě posuzuje každý vedoucí pracovník objektivně, ale objektivně... Tady jde o jedinou věc. Prostřednictvím generálního ředitele zalepit ústa novinářům, zpravodajům a komentátorům ČT. To je hlavní cíl.

Myslím si, že bude-li se skrývat za nějaké podružné finanční otázky, nesmíme se nechat splést. A protože jsme platforma, která se může svobodně vyjadřovat, je naší povinností na toto hlasitě upozornit českou veřejnost, aby si uvědomila, co se tady děje, že se tady krade významná část její svobody, její nezávislosti.

V tomto kontextu chci poděkovat všem, kteří iniciovali toto jednání a podpořím návrh usnesení. Myslím si, že návrh paní kolegyně Jelínkové, vložit, domnívá se, do té první věty návrhu usnesení, není nutné, protože skutečně zde byl citován zákon v tomto smyslu. Je evidentní, že ten rozpor tam je, čili nenechával bych si tam nějaká zadní vrátka pro interpretaci. Je to evidentní, že rada televize nemůže odvolat celou dozorčí komisi. To jenom můj názor. Podpořím návrh usnesení, tak jak byl zformulován komisí a vzdělávacím výborem. Předem vás žádám, abyste tak učinili také.

Děkuji.

