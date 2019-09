Senátor Pavera: Celý systém EET je od svého zavedení docela drahý

Děkuji, pane předsedající. Hezký a příjemný podvečer. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo vlády, vážení - ne, další členové vlády tu nejsou. Takže milé kolegyně, milí kolegové. Nebudu reagovat na paní ministryni, na to, co tady říkala a řeknu jenom k tomu, co jsme schválili a projednali v Senátu. Senát projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a č. 254/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty na své 10. schůzi 25. červenci 2019. Ústavněprávní výbor ve svém usnesení navrhl předlohu schválit tak, jak byla předložena, sice rozdílem jednoho hlasu. Garanční hospodářský výbor pak doporučil plénu schválit jej s pozměňovacími návrhy. Nechci vás sice zatěžovat pozměňovacími návrhy, ale možná, že by bylo dobré je tady slyšet, abyste věděli, o čem se diskutovalo v Senátu.

Pozměňovací návrh senátora Tomáše Goláně, Lukáše Vagenknechta a Lumíra Ašenbrenera: Ti navrhovali zrušit celý zákon 112 o evidenci tržeb. Tento návrh nebyl přijat (rozdílem jednoho hlasu). Pozměňovací návrh výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - tam bylo cílem návrhu, který jsem navrhoval i já, rozšíření limitu pro zvláštní režim EET z 6 tisíc na 1 mil. korun, vyjmutí z evidence tržeb podnikatelů a firem s ročními příjmy do 1 mil. korun a příjmu z provozu pěstitelských pálenic. Pálenice jsou už evidovány jinak. Tento návrh také nebyl přijat. Poté se hlasoval návrh senátora Pavla Štola. Podstatou jeho návrhu bylo vyjmutí drobných živnostníků, kteří neměli v předchozím roce příjmy vyšší než 500 tis. korun. Ani ten návrh nebyl přijat. Poté navrhoval senátor Ivo Valenta svůj pozměňovací návrh. Jeho cílem bylo vyjmout z EET veškerou vedlejší podnikatelskou činnost veřejně prospěšných poplatníků, jako jsou spolky a podobné organizace, u kterých roční výše příjmů, které jsou rozhodné pro stanovení daně z příjmu, nepřesáhla za poslední předcházející běžné zdaňovací období částku 1 mil. korun. Ani tento návrh nebyl přijat. Tyto návrhy nebyly přijaty z jednoho prostého důvodu, protože pak byla shoda na zamítnutí novely. Ale ještě tam zazněl i návrh senátora Zdeňka Hraby. Cílem návrhu bylo vynětí kulturních festivalů z povinnosti elektronické evidence tržeb. Ani tento návrh nebyl přijat. O zamítnutí projednávané novely v rámci hlasování číslo 59 při kvóru 34, bylo pro zamítnutí 47 senátorů, proti 15, 15 senátorů bylo nepřítomných a 4 se zdrželi.

Nyní mi také dovolte, proč Senát novelu zamítl. Využiji několik argumentů mých kolegů, kteří to přednesli v průběhu projednávání. Na začátku zdůvodnění si dovolím jen malou poznámku ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, která však se samotnou elektronickou evidencí úzce souvisí. Na jednu stranu vláda říká, že EET pomáhá s výběrem daní, samozřejmě naprosto odmítá to, že vyšší výběr daní není jenom zásluhou EET. Dle řady odborníků je zvýšený výběr DPH a daní především následkem přirozeného hospodářského růstu. Na druhou stranu daně snižuje, což je samozřejmě dobře, ale chci však podotknout, že docela nesystematicky. Jinak by se nemohlo stát, že na čepované pivo je daň ve výši 10 % a na dětské pleny 21 %.

Celý systém EET je od svého zavedení docela drahý. Jsem přesvědčen, že nepřináší moc velký výběr daní a zároveň decimuje především malé živnostníky a drobné podnikatele, kterých by si každá rozumná vláda i politici měli vážit, nikoliv jim ustavičně házet klacky pod nohy. EET se bohužel stala nástrojem šikany živnostníků a podnikatelů. Přiznejme si, že účinek je ve skutečnosti zcela opačný, než jaký měl být. Na řadě vesnic to jde prostě vidět. Zavírají se malé provozovny, obchody a hostince.

Nyní něco málo k pokutám v případě porušení tohoto zákona, tedy v případě nezaevidování tržeb. Dovolím si uvést příklad, který zmínil senátor Goláň. Případ, kdy prodejce prodal bez dokladu koláčky za 10 korun a po kontrole dostal pokutu 10 tis. korun. A on tam uváděl příklad, že když vjedete na železniční přejezd na červenou, ohrozíte životy lidí a milionové majetky, dostanete pokutu pouze 5 tis. korun. Za koláče tedy nesmyslná pokuta 10 tis., naštěstí soud to zrušil a dal pouze tisícovku. Udělal k tomu i moderaci, což v našem soudnictví není tak obvyklé. A sám soud ukázal, že tudy cesta nevede, protože koláček za 10 korun má také nějaké náklady.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vím, že po vystoupení paní ministryně v řadě z vás je zakotveno to, že nepodpoříte senátní návrh, přesto vás o to žádám, abyste... abyste vzali tento zamítnutý zákon. Pomůžete tím nejen naším malým podnikatelům a živnostníkům, jako jsou instalatéři, zedníci, kadeřnice a podobně, ale také našemu venkovu, na který se bohužel někdy hodně zapomíná. Žiji na venkově, setkávám se s drobnými podnikateli. A zrovna nedávno jsem byl u kadeřnice, která mi říkala: Doufám, že to nepodpoříte, že to neprojde, protože se toho docela bojí. Věřím, že narovnání daňového prostředí prostřednictvím těch nejmenších podnikatelů, kteří mají opravdu velmi malé příjmy a po státu nic nechtějí, protože nedostávají zaplacenou dovolenou, neberou si nemocenskou a podobně, jenom platí daně, platí sociálně zdravotní a nic od toho státu nechtějí, tak samozřejmě ten stát si s nimi lehce poradí. Vytvoří zákon a samozřejmě řadu z nich pošle - jak se říká - na úřad práce nebo do pracovního procesu, což je škoda.

Ono narovnání daňového prostředí se musí hledat především ve velkých firmách. Velké firmy, hlavně takovéto komplexy složené z několika firem, si mezi sebou posílají peníze. A tam unikají ne miliony korun, ne stamiliony korun, ale pravděpodobně miliardy.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

