Senátor Pavera: Zvíře není věc, ale živý tvor, měli bychom se k němu tak i chovat

Dámy a pánové, pane ministře,

po panu Václavu Chaloupkovi vystupovat je opravdu velmi složité, protože on je odborník na chov zvířat. Já to nejsem. I když jako kluk jsem choval jako každý z nás rybičky, andulky, kanárka, nějakého křečka. Teď máme 20 let doma pejsky. Ale on má zkušenost i s volně žijícími zvířaty. Já mu děkuji za jeho vystoupení i za podporu tohoto zákona.

Vystupují hlavně proto, že chci podpořit schválení zákona, tak jak přišel, stejně jako pan Chaloupek říkám, ten zákon má spoustu chybiček. Ale vždycky je lepší schválit zákon, který pomůže ochraně zvířat, než který naopak nějakým způsobem je neochrání.

Už to tady dnes i zaznělo, žijeme opravdu v jiné době než v minulém století. Dnes žijeme v moderní době, opravdu ten čas šel extrémně nahoru a dál. Zvíře, už to tady taky dnes zaznělo, není žádná věc, ale je živý tvor, my bychom se k němu měli takto i chovat.

Osobně podporuji doprovodné usnesení, protože věřím, že i pan ministr už pro to něco začal dělat, že něco i udělal v EU pro to, aby se zákaz chovu slepic v klecích rozšířil do dalších zemí EU. Jenom, ještě než řeknu, vysvětlím něco, na co jsem zapomněl ještě u zpravodajské zprávy, zvířata mohou účinkovat v cirkusech a filmech do dožití. Je to tak, pane ministře? Zvířata mohou účinkovat ve filmech až do dožití. Kromě, myslím, že tam jsou vyjmenované jenom některé druhy, jako jsou nosorožci, primáti, ploutvonožci, kytovci, žirafy. Všechna ta zvířata, která dnes ještě jsou v cirkusech, která mají filmaři, budou moci normálně ještě fungovat. Věřím, že to bude v pořádku.

Ještě k vysvětlení těch pozměňovacích návrhů hospodářského výboru. Jeden je jednoduchý, protože navyšuje kompenzaci kožešinových chovatelů, kožešinových zvířat. Za norky 4950 korun. Podle odborného posudku ministerstva zemědělství je ta částka nižší, než jak byla schválena v tom zákoně. Nevím, z čeho vycházel navrhovatel a lidé, kteří nějakým způsobem přišli na toto číslo. I já jsem si zjišťoval, jaké jsou ceny kožešin, kožešina lišky stojí mezi 200 a 300 korunami, norek kolem 300, 400 korun. Vím, že ty návrhy, které tam jsou, jsou tomu odpovídající.

Co se týká u filmu, snaha byla, aby se to vrátilo samozřejmě, ta možnost, aby filmaři mohli používat zvířata, bohužel, musím říct bohužel, se tam dostala i věc, která si myslím, že není moc dobrá, protože z toho zákona, který přišel z Poslanecké sněmovny, tedy zakazovat odebírání mláďat od divokých zvířat, v podstatě tento bod vyškrtl, což si myslím, že by nebylo dobré. Mohlo by se vrátit to, že by normálně si lidé mohli kupovat mláďata šelem. Šelmy jsou z toho úplně vyškrtnuté. Nejsou tam vůbec uváděné, že by se nemohly používat k drezuře a k trikům, což si myslím, že je špatně. Myslím si, že to asi také předkladatelé úplně dobře nevěděli v době, kdy to předkládali. Ale chtěl bych na to upozornit, abyste si toho všimli, že tam opravdu to je, že z toho zákona se vyhodilo to, že je zakázáno odebírání mláďat od divokých zvířat.

Děkuji za pozornost.

