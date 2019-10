Senátor Rabas: Daleko větší množství znečištění má Čína a Indie

Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem se na to téma tady před pár měsíci už trošku rozohnil. Navíc mám takový pocit, že se budu trošku opakovat, že tady většina těch věcí byla řečena. Ale nějak si nemůžu pomoci. My žijeme v uhelném skanzenu tady v Čechách. My říkáme, že když svět řeší uhlí, že Evropa je tak malý segment toho znečištění, že vlastně nemá cenu se tím zabývat. Že daleko větší množství znečištění má Čína, Indie a já nevím, kdo všechno, že vlastně v tom nehrajeme žádnou roli.

Ale když se podíváme na hlavu, tak jsme jeden z největších znečišťovatelů na světě. Česká republika má jedno z největších znečištění na světě. Ústecký kraj má nejnižší dožití, věk v rámci České republiky. A když my to, co vyrobí Temelín, vyvezeme, tak vlastně vyvážíme zdraví našich lidí. My vyvážíme životy našich lidí. Možná to zní pateticky, ale ta čísla hovoří naprosto jasně. Žijeme v uhelném skanzenu. A měli bychom si říct, že s tím je třeba něco udělat. To nejjednodušší je zavřít symbol. Ukažme světu, že se také přidáváme ke kulturnímu vyspělému světu a zavřeme Počerady. To je tak málo, co můžeme udělat. Málo, to není zdaleka tolik, co bychom doopravdy měli. Jenom zavřít Počerady.

Přemysl Rabas



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mají pravdu lidi, kteří říkají, že přenosové soustavy jsou problém. Určitě. Je potřeba to řešit, ale ty technologie jdou tak rychle dopředu, že jsem si naprosto jist, že během několika let, když Evropa bude chtít, tak vyřeší problém přenosových soustav a blackoutů. Je mnoho různých řešení. Když osázíme 60 km od břehu Severního moře větrníky, tak vyrobíme tolik energie, jako potřebuje nejenom Evropa, ale v podstatě celý svět. Je to věc, kterou se můžeme zabývat. Přenosové soustavy jsme schopni vyřešit.

Atom, ano, jistě, je potřeba teď se nezabývat zavřením atomu. Na to doopravdy naše ekonomika nemá. Ale říct, že to budeme řešit stavbou nových jaderných bloků je ohromný omyl. A teď mi nejde o to, že bych chtěl bojovat proti jaderné energetice, ale my musíme s tím uhlíkem začít něco dělat v průběhu deseti, dvaceti, třiceti let. Kdy postavíme první jaderné bloky? V roce 1939, 1940? To, co řešíme, tak to stavba nových jaderných bloků nemůže vůbec nijak ovlivnit. Vůbec nijak.

To znamená, když se tady budeme bít v prsa, my přece postavíme nové jaderné elektrárny, ne, tím neovlivníme to, co chceme řešit. To se toho netýká, vůbec. O tom se můžeme bavit, ale není to potřeba. Nebo není to předmětem toho, co řešíme. Vyřešit přenosové soustavy a vyslat světu signál, my jsme také vyspělý svět a zavřeme Počerady. Děkuji.

Psali jsme: Senátor Šilar: Opatovické elektrárny si nikdo nevšimne Senátorka Hamousová: Na střeše brownfieldu se nedají instalovat fotovoltaiky Senátor Hampl: Výjimka pro Chvaletice je velmi obtížně obhajitelný krok Senátorka Seitlová: Jestliže budeme podporovat obnovitelné zdroje, neznamená to, že jdeme proti jaderné energetice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.