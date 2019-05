Senátor Růžička: Premiér se chlubí něčím, co je spíš velká ostuda

Premiér se chlubí něčím, co je spíš velká ostuda! Počítá jako obyčejně s notnou dávkou populismu, s tím, že se lidem bude jeho ráznost líbit... Problém je v tom, že i přesun armádní techniky je součást vojenského cvičení! V případě nouze bude třeba zajistit přesun armády, může dojít k poruchám, železnice může být klidně mimo provoz... A my konvoj vyženeme ze silnic s argumentem, že mají počkat! Taky by mohli odněkud jet na pomoc nám... A klidně to sdílejte, ať si to uvědomí co nejvíce lidí.

Mgr. Jiří Růžička BPP



