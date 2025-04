Senátor Šlachta: Než něco zakazovat, pojďme je vychovávat

Vážený pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě poděkování panu ministrovi za to, že tento zákon tady máme. Myslím, že od roku 2015, kdy jsem byl u střelby v Brodě ještě jako vyšetřovatel, tak jsme strašně plédovali za to propojení praktických lékařů, a měli veškeré informace. Já si myslím, že to je strašně důležitá věc, protože to je ten důležitý, který dává hlavní bumážku na to, aby zbrojní průkaz dostal. Myslím si, že to je jedna z věcí, kterou si z toho vybírám, strašně důležitá, za celou dobu do roku 2025, a bohužel je to až v roce 2025.

Další věc, dlouhé zbraně pro městskou policii. Jsem pro, bude to velká zodpovědnost pro starosty velkou zbraň, dlouhou zbraň na městskou policii dostat. A já vím, jak fungují městské policie. Doufám, že to nespustí to, že tady opravdu budou městští policisté jezdit s dlouhými zbraněmi a budou nám tady v městech a na obcích předvádět, já nevím, skoro vojnu. Samozřejmě já cítím, že se změní bezpečnostní situace, která tady je samozřejmě. Je dobře, když každý k tomu nějakým způsobem přispějeme. Ale jen velký varovný prst, protože dlouhá zbraň, pouštíme se do úplně jiné disciplíny než s krátkými zbraněmi. A samozřejmě funkce městské policie by měla být trošku úplně někde jinde a neměla by dublovat v některých věcech státní policii.

K tlumičům. Vzbuzuje to velké emoce. Samozřejmě už od roku 2021. Bohužel, prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Láska tady už o tom mluvil, že to prošlo, jednou jsme to povolili, máme 313 000 držitelů zbrojních průkazů, což je velká skupina lidí. Ale pojďme si říct, aby tento pozměňovací návrh nebyl to, že budeme říkat, že jediné je, co stálo za fakultou. Ať to nesklouzne jen k tomu, že se budeme bavit o tlumičích a že to bude jediná politika z toho, že tlumiče mohou za to, co se stalo na fakultě. Nemohou za to tlumiče. Nemohou za to tlumiče, může za to zbraň, může za to člověk, který střílel. A mně kolikrát ta debata teď sklouzává k tomu, že si hledáme jen argumenty, abychom to k něčemu našli.

Komunita držitelů zbrojních průkazů je velmi silná. Já se tady připojuji k tomu, že půl roku na to, abychom dali odklad, tak bude opravdu sloužit k tomu, že si ti lidé samozřejmě pořídí tlumiče. My tady říkáme „až se spotřebují nebo se opotřebují“. Ony se neopotřebují. To trvá tak strašně dlouho, že tady uděláme určitou skupinu lidí, která bude držet tlumiče, určitou skupinu lidí, která je mít nebude. Ale mně to připadá ode zdi ke zdi. Ve sněmovně říkáme „všechno zakážeme“, neprošlo to. Teď tady hledáme takovou cestičku, kterou hledáme k tomu, že tedy na střelnici budeme moci.

Ale přeci to, co bychom, a já si myslím, že nám chybí, a i v této novele a já bych se za to strašně přimlouval, abychom udělali kulatý stůl a začali jsme o tom debatovat, a to je o tom – děláte řidičský průkaz na auto. Jak dlouho dostanete povinné hodiny na to, abyste jezdili autem pod dozorem instruktora? 28 hodin, 29 hodin? Musíte jezdit pod dozorem instruktora. To stejné pod dozorem instruktora, musíte dělat teorii. Jak je to ve zbraních? Ve zbraních se připravujete sami. Pokud se na YouTube naučíte teorii, naučíte se střílet, jdete ke komisaři. Komisař vás nevidí, uděláte u něj zkoušku, praktik doporučí a dostanete zbrojní průkaz. Proč my nejdeme tím, a pojďme o tom vést diskusi samozřejmě s odbornou veřejností a řekněme, že ten, kdo dostane zbrojní průkaz, dostane ho na zkoušku a nemůže si pět let dokupovat další věci, které jsou, tlumiče, dlouhá zbraň, všechno. A je to zrovna fakulta. My jsme měli 18letého pachatele, který si koupil zbraň, nakoupil si osm zbraní bez podobného dozoru. I malou motorku, když chcete velkou, musíte jezdit na zkoušku s malou motorkou. Pojďme spíše debatovat o tom, než něco zakazovat, pojďme je vychovávat. Pojďme lidi, kteří zbrojní průkazy mají, pojďme je poznávat. A přeci když dáme, a já řeknu příklad, pět hodin praktické, pět hodin teorie a školitel vidí toho člověka, tak může dojít k tomu zásadnímu, že už ho vyřadí, ani ho nepustí k závěrečné zkoušce. Pojďme to spíše hnát tímto způsobem, než něco zakazovat. Držitelé zbrojních průkazů, zbraní, jsou opravdu lidé, kteří to mají jako koníčka, mají to jako zábavu, já nevím, co všechno, je to skupina lidí jako rybáři, já to beru tímto způsobem. Ale nemyslím si, že zakazováním a tímto způsobem k něčemu dojdeme. A netahám do toho politiku, nic podobného. Já střílím, chodím po střelnicích a znám ty lidi. A myslím si, že, prostřednictvím pana předsedajícího, kolego Lásko, opravdu to vnímají jako salámovou metodu, že se jim něco bere, že se jim odebírají kompetence.

Takže za mě pojďme zvolit jiný způsob, pojďme je vychovávat, pojďme k tomu, aby ten člověk, než dostane zbrojní průkaz, pojďme ho napřed poznat. Třeba ho vyřadíme ještě před tím. Kolega v Mikulově má střelnici a říká mi: „Já vyhodím nebo nedovolím 20 % lidí, aby se k té palebné čáře vůbec přiblížili, protože toho člověka poznám a vidím, jak se chová.“ Já si myslím, že tohle je to správné, než něco zakazovat. Já budu pro, aby prošel sněmovní zákon a znovu říkám, nestavme to jen k tomu, že tlumiče mohou za fakultu.

Děkuji.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky