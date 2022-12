Senátor Václavec: Ukázalo se, že jsou někteří podnikatelé nepoctiví

reklama

Dobrý den, pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Osobně jsem taky proti zrušení EET, protože si myslím, že je to škoda. Je to opravdu chybou. EET byl ve své době opravdu úspěšný projekt, byl to projekt, který nastoupil relativně rychle v té první a druhé vlně. Co si musíme přiznat, byl i dobře elektronicky připravený, de facto šlapal od prvního okamžiku. Co se týká zavedení 3. a 4. vlny, myslím, že je největší chybou, že EET bylo přerušeno, protože i když pro to byly covidové důvody, ale mohlo pokračovat, myslím si, v 1. a 2. vlně, 3. a 4. vlna mohla být odsunuta nebo přerušena.

EET, když bylo, mělo nesporný efekt, když se tady bavíme o tom, že ukázalo, že jsou někteří podnikatelé, zvláště v pohostinství, nepoctiví, nebo že nedaní všechno, jak by danit měli, mělo obrovský efekt. Bylo vidět, že došlo k výraznému navýšení mezd zrovna v pohostinství, protože hodně těchto podnikatelů dávalo opravdu minimální mzdy, zbytek byl vyplácen bez řádné evidence. Statisticky to opravdu bylo významné.

Po zavedení EET došlo k obrovskému rozvoji bezhotovostních plateb, samozřejmě bylo to pak potencováno i covidem, ale k tomu nastartování a rozvoji bezhotovostních plateb hned v počátku EET nesporně došlo.

Myslím si, že opravdu ten přínos do státního rozpočtu, ač pan ministr uvádí 4,2 miliardy, myslím, že jste říkal, některé jiné průzkumy říkají až 10 miliard, je nesporný. I 4 miliardy v dnešní době u vlády, která tvrdí, že je rozpočtově odpovědná, myslím si, že by to mělo být minimálně ponecháno aspoň několik let.

Poslední věc, na co bych chtěl reagovat, je, jak říkal pan ministr, že je to morálně mravní rovina. To není morálně mravní rovina, to je čistě ideologická rovina vaší vlády, protože jste to měli ve svém programovém prohlášení. Chcete to splnit. Ale s morálně mravní rovinou to nemá nic společného.

Děkuji.

