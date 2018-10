Senátor Valenta: Aktivistická blokáda klíčových projektů pokračuje

Přestože v létě soud povolil přípravu tolik potřebného úseku dálnice, vedoucího z Hulína do Fryštáku, zase je tu aktivistická brzda. Tentokrát to nejsou křečci, jako minule, ale pro změnu zase „drobné stavby“. Ve skutečnosti je za tím vším zájem jediný – zastavit stavbu dálničního napojení a přivaděče do Zlína s dalším pokračováním kolem Vizovic ke slovenské hranici.

Zmíněná dálnice je přitom jednou z klíčových staveb regionu. Bez kvalitní dopravní infrastruktury náš kraj zůstane stále periferií naší země. Navíc i Senát dal této stavbě zelenou, když drtivou většinou podpořil petici za dobudování dálniční infrastruktury ve Zlínském kraji, kterou před časem inicioval předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš, a pod kterou se podepsalo více než 17 tisíc lidí.

Jak je vidět, aktivisté bohužel nepřinášejí regionu pražádný prospěch, ale naopak jen škody, zbytečné problémy a průtahy.

Ivo Valenta BPP



