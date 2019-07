Senátor Valenta: Archaická D1 už dávno neodpovídá dnešní dopravní zátěži

OPLOCENÍ DÁLNIC? RADĚJI JEJICH MODERNIZACE - Asi rozumím tomu, že se Ředitelství silnic a dálnic snaží posílit bezpečnost na českých dálnicích. Ale utratit desítky nebo stovky milionů za to, že celou dálniční síť silničáři obeženou plotem, který bude navíc jen tři metry od krajnice, pokládám za krok špatným směrem. Myslím si, že bezpečnost provozu na dálnicích by daleko více posílilo to, kdyby řidiči pořád nestáli v nekonečných kolonách, kdyby dálnice nepřipomínala tankodrom a kdyby se na mnoha místech zvýšila jejich kapacita, protože archaická D1 už dávno neodpovídá dnešní dopravní zátěži. Schválně, pojďme společně hlasovat. Kdo je pro modernizaci D1, dejte „to se mi líbí“. Kdo je raději pro vybudování oplocení, dejte „to mě štve“.

