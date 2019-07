Senátor Valenta: Chybný princip fungování zdravotnictví zůstává zachován

Zlepšení českého zdravotnictví není na obzoru, a to je hlavní důvod, proč usiluji o to, aby si vzal úhradovou vyhlášku na mušku Ústavní soud. Vždyť zdraví je to nejcennější, co máme, a tak by k němu také mělo být přistupováno. Žádné skutečné zlepšení současné neutěšené situace i přes proklamace ministerstva zdravotnictví ale bohužel není na obzoru.

Rozhovor se zdravotním expertem, Ondřejem Dostálem, který je autorem ústavní žaloby skupiny senátorů na úhradovou vyhlášku, je sice delší, ale doporučuji všem, kterým není lhostejná současná situace v našem zdravotnictví, přečíst ho až do konce (ZDE). Pacienti v chudších nemocnicích podle něj budou narážet na nedostatek personálu, budou o ně pečovat přetížení lékaři, sloužící přesčasy, nebo cizinci.

Praktiků totiž ubývá – na současnou situaci už nemají žaludek, proto odcházejí do zahraničí (nebo do důchodu). Chybný princip, podle kterého české zdravotnictví již řadu let funguje a který měl být původně jen provizoriem, bohužel zůstává zachován. A my, pojištěnci, i přesto platíme čím dál více (letos už 320 miliard Kč).

Ivo Valenta BPP



autor: PV