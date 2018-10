Senátor Valenta: Další euronesmysl v řadě

Za zcela absurdní lze považovat návrh, který prošel v minulém týdnu Evropským parlamentem a který nařizuje, aby soukromé audiovizuální online platformy nabízely povinně 30 % evropské tvorby. Opět jde jen o urputnou snahu vlivné eurolevice vše zregulovat, nařídit, podmanit a ovládnout. Jde nejen o zásah do svobody podnikání, ale i do svobody spotřebitelů vybrat si, na co se budou dívat. Tento přístup je naprosto nehorázný a neslučitelný s principy demokratické společnosti. Pokud chce někdo podporovat produkci určitého typu nebo vybrané skupiny producentů (na jakémkoliv principu), nechť tak činí sám za sebe a z vlastní kapsy a ne na úkor jiných, ať již tím, že to bude někomu nařizovat a nebo že bude prostředky poskytovat třeba různými dotacemi z veřejných peněz. O tom, jaká tvorba je úspěšná a žádaná mají rozhodovat diváci, tedy poptávka trhu. Nemá to řešit Evropská unie a euroúředníci. Kdyby se se stejným zápalem věnovali skutečným problémům jako třeba rizkům souvisejícím s migrační krizí, bylo by to pro nás pro všechny mnohem prospěšnější.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

