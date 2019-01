Senátor Valenta: Další neuvěřitelné zvěrstvo za hranicemi

Naposledy včera večer jsem zde komentoval podobný tragický příběh. Syrský uprchlík v Rakousku podle médií zavraždil teprve šestnáctiletou dívku. Teď další žadatel o azyl, tentokrát z Afghánistánu, napadl v Německu přímo v nemocnici 25letou, těhotnou ženu z Polska. Dítě útok nepřežilo, matka je těžce zraněná.

Ať už pachatel oběť znal či nikoliv, rozhodně to nesnižuje závažnost celého incidentu. Navíc jsou obě země v našem sousedství.

Je opravdu strašné, že se do Evropy dostávají v rámci migrační vlny i bestie, pro něž lidský život nemá žádnou hodnotu, a co je nejhorší - mají zde dveře otevřené dokořán! Podobné zrůdy tu přece nemají co dělat! Uzavřeme jim hranice jednou provždy!

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV