Senátor Valenta: Grantová výzva 2019

Je to tady! Nadace SYNOT vyhlašuje grantovou výzvu pro rok 2019. Podpoří tak neziskový sektor Zlínského kraje, především oblastí Valašska a Slovácka. Pomoc získají úspěšní žadatelé z oblastí zdravotní a sociální, školství a zájmové činnosti, sportu a kultury. Letos jsme se rozhodli grantový systém co nejvíce zjednodušit, aby zástupci neziskového sektoru nemuseli důsledně hlídat termíny, určené jednotlivým kategoriím. Pomoc neziskovému sektoru tak bude probíhat formou jediného, „multižánrového“ grantu, který bude společný pro všechny oblasti. V nejbližších dnech budou na webových stránkách Nadace SYNOT zveřejněny podrobnější informace, včetně formuláře pro jednotlivé žádosti. Žadatelé, kteří do sídla nadace zaslali své žádosti již dříve, samozřejmě nemusejí vyplňovat nové formuláře. Jejich stávající žádosti totiž budou do nového grantového programu automaticky zařazeny.

