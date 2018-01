Senátor Valenta: Jednota Vsetín by mohla dopadnout stejně, jako vytunelované mlékárny

Jak se zdá, dění kolem Jednoty Vsetín začíná nabírat na obrátkách. Skupina podnikatelů v čele s Romanem Staňkem si totiž začíná uvědomovat, že jí pořádně teče do bot, a také že její pokus o rychlé a násilné převzetí Jednoty Vsetín narazil na odpor členů družstva, delegátů i vedení Jednoty.



Tito spekulanti si založili společnost s velmi podobným názvem (COOP JEDNOTA OBCHODNÍ). Díky tomu úmyslně zastírali svou pravou identitu a uváděli mnohé, zejména starší družstevníky, v cílený omyl. Na základě lživých tvrzení si totiž nechávali mezi dveřmi podepisovat v rozporu s dobrými mravy nevýhodné smlouvy a bianco plné moci. Plán však naštěstí nevyšel, byť se jednalo o jimi samotnými již mnohokrát zopakovaný scénář. Jeho hlavním cílem je levně ovládnout firmu, nátlakovými metodami se vypořádat se zbylými spolumajiteli, vybrat účty, nabrat úvěry, zastavit majetek, případně ten lukrativní rovnou prodat. Osud zaměstnanců je jim stejně lhostejný, jako vlastní podstata firmy, kterou berou pouze jako hračku, věc či pokladničku, z níž pak shrábnou peníze.



Na počátku se určitě nedomnívali, že se jim jejich snaha v případě Jednoty Vsetín takto zkomplikuje. Asi nepočítali s tím, že pan Roman Staněk nakonec bude muset prozradit svou identitu, přestože oficiálně nefiguruje v žádných orgánech COOP JEDNOTA OBCHODNÍ. Pokud si mysleli, že budu jen mlčky přihlížet tomu, jak se „šmejdovskými“ praktikami snaží ovládnout většinu hlasovacích práv a zbavit družstevnického podílu prostřednictvím fabulací vedle starších lidi i zaměstnance, které pak budou po nějaké době propouštět, pak se opravdu velice přepočítali.



Minulost tyto lidi začíná konečně dohánět a díky tomu se také podařilo odrazit hned první vlnu jejich útoku. Lidé, a to nejen na Valašsku, se totiž postupně dozvídají, jaká je podnikatelská historie těchto osob, včetně osoby Romana Staňka.



Vždyť se stačí podívat na příběh někdejších firem, jako například Tvrdošínska mliekáreň (konkurz v roce 2009), Net Plasy (konkurz v letech 2010 až 2012), Net Milk (insolvence v roce 2011), Laksyma (insolvence v roce 2011), Karimpex oleje (likvidace v roce 2009), VB Group SK (insolvence v roce 2011) a již zlidovělý osud Autoservisu Bobrky. A co teprve miliardové úvěry nebo obrovské dotace? Kde všechny tyto prostředky končí? V prosperujících firmách, které dávají lidem práci a pravidelně jim platí slibované mzdy? Tak tomu by věřil jen málokdo.



Je zcela evidentní, že panu Staňkovi a jeho lidem opravdu vadím a snaží se mne pomocí placených inzerátů (nikoliv relevantních redakčních článků) všemožně očernit, zdiskreditovat a vytvořit umělý skandál. Třeba o tom, že já i mí rodinní příslušníci jsou náhle členy Jednoty Vsetín. Nevědí ale, že jsou vedle, protože jsem původem také „Jednoťák“ z Valašska a vždy jsem se k tomu hlásil.



Tito pánové žonglují nad propastí. A navíc je sžírá vědomí, že jejich kšeft překazili lidé, kteří na rozdíl od nich nechtějí násilně převzít Jednotu. Především totiž nabízejí skutečnou pomoc a obranu před tím, aby malé obchody na Valašsku potkal stejný osud, jako například prodejny Net Milk, dřívější „podnikatelské akvizice“ rádoby podnikatelské skupiny kolem pana Staňka a spol.



Po pondělním setkání s více než třemi desítkami delegátů Jednoty Vsetín jsem přesvědčen o tom, že ani oni si nechtějí nechat Jednotu ukrást a že snahy pana Staňka jsou zbytečné. To, že si nechce jen tak nechat ujít stamilionový byznys a proti těm, kdo se mu postaví, bude schopen použít cokoliv, je mi naprosto jasné. Alespoň tak ale všem ukáže, co je vlastně zač. Mne ani další členy družstva, kteří jsou Jednoťáci srdcem, rozhodně nezastraší a už vůbec nepřinutí k vyklizení pole.



Vše ostatně máme v rukou my, družstevníci. Musíme si vybrat, jestli Jednotě předurčíme osud např. mlékárny v Bystřici pod Hostýnem nebo Nedakonicích, anebo Jednotu přeměníme na úspěšnou, konkurenceschopnou společnost.



Ivo Valenta

senátor

Převzato z profilu.

Ivo Valenta BPP



