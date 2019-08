Senátor Valenta: Kamiony z dálnic v neděli stejně nezmizí

Co je to za kočkopsa? Dnes mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00. Vláda však chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22:00, podobně jako je tomu jinde v Evropě. Líbivé gesto, jenže je tu právě to „jenže“.

Kamiony totiž budou mít nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Co to tedy bude znamenat v praxi? Každý šofér kamionu, který bude potřebovat brázdit silnice v neděli, zákaz velmi jednoduše obejde. Prostě vykáže, že má cílové místo někde v ČR, a je vymalováno.

Vím, že někteří „kamioňáci“ občas ostatní řidiče vytáčejí k nepříčetnosti, na druhou stranu však je to opět jen o konkrétních lidech – tedy řidičích, kteří by měli být za skutečné přestupky řádně trestáni. Navíc i kamiony se z bodu A do bodu B dostat musí.

K čemu tedy avizovaná změna ve skutečnosti bude? Druhou stranou této mince totiž může být především zdražení zboží a služeb – kamiony však z dálnic v neděli stejně nezmizí. Osobně proto tuto regulaci považuji za naprosto nedomyšlenou.

