Senátor Valenta: Kde skončí 8,3 miliardy na ekologii?

Občas se mne ptáte, co mám proti ochraně životního prostředí, když tak často kritizuji ekologické aktivisty. No odpověď je zcela jednoduchá. Určitě nepatřím k těm, kterým je životní prostředí ukradené. Ba naopak např. při našich investicích v oblasti cestovního ruchu vždy velmi dbáme na to, aby naše investice souzněly s místní krajinou.

To, co mi vadí, je fenomén ekoterorismu. Tedy to, že se pod pláštěm ochrany životního prostředí ukrývají aktivisté, kteří nedělají nic jiného, než že tunelují veřejné rozpočty. Vytváří nebo minimálně zveličují problémy, aby vytvořili politický tlak na financování aktivit, které mají tyto problémy zkoumat nebo eliminovat.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dělají to však čistě sami pro sebe, aby tak vytvořili kšefty svým organizacím, rodinným příslušníkům nebo kamarádům. Je to prapodivný byznys, ve kterém si jeho protagonisté hrají na nedotknutelné svatoušky. A právě takovým praktikám chci udělat přítrž. Možná pak alespoň zbude více peněz na řešení skutečných ekologických problémů.

Když vidím, že v příštím roce se má z dotačního operačního programu životní prostředí rozdat 8,3 miliardy korun, tak si určitě budu chtít posvítit na to, co z těchto peněz skončí v kapsách „ekologických teroristů“ a co skutečně pomůže například zlepšit životní prostředí u nás.

Psali jsme: Senátor Valenta: Dovolená také pro OSVČ Senátor Valenta: Kam vedou státní regulace Valenta (BPP): Na ekologické teroristy si už došlápla policie. Obvinila je z vydírání. Senátor Valenta: Nemohl jsem přihlížet spekulantům, kteří chtějí ukrást Jednotu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV