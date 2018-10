Senátor Valenta: Medvěda je třeba uspat

Lidé ze třech okresů našeho kraje mají strach jít do lesa. Medvěd útočil již na Vsetínsku, Zlínsku a také Kroměřížsku. Zabil zde v posledních týdnech zhruba dvě desítky zvířat - ovce, kozy i kohouta. Poškodil několik dalších včelínů.

Proč se stále čeká na to, zda se nechá vlákat do odchytové klece, která se bude různě přesouvat podle toho, kde medvěd napáchá škody příště? Opravdu by nebyl jednodušší a především rychlejší odstřel medvěda, případně ještě lépe jeho uspání narkotizační střelou?

Zatím lidé přicházejí „pouze“ o svá zvířata. I to je pro ně velká rána. Na co ale čekáme? Na to, až si medvěd troufne napadnout někoho z dospělých nebo ještě hůře dítě? Jsem pro okamžité a efektivní řešení, a tím odchytová klec rozhodně není.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV