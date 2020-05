Senátor Valenta: Měli bychom zrušit EET jako takové

reklama

Takže ještě jednou dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, paní ministryně, je o mně známé, že jsem velkým odpůrcem EET, byť ve svých všech podnicích, hotelích a tak dále, mám evidenci tržeb, z důvodů, které tady už padly. Nicméně souhlasím s mými předřečníky v tom, že dopad na rozpočet je nulový, pokud bychom to chtěli dát na další a další řemeslníky, ať to jsou pokrývači, ať to jsou lékaři, ať to jsou další drobní živnostníci, hlavně v této době. Tato doba dnes je velmi krutá, ten, kdo podniká, tak může o tom mnohé říct, dlouho si povídat, protože mít lidi ve stovkách, v tisících, v desítkách dnes doma, chodit se dívat na své provozovny, podniky, je opravdu k pláči. Když jezdíte kolem hotelů, kolem restaurací, prázdné parkoviště, tak je to moc smutný pohled, člověk spíš má přemýšlet, jakým způsobem nahodit motory, jak nahodit podnikání, nemyslet na to, jestli tam bude EET nebo ne EET. Já jsem přesvědčený, že v této době, v této těžké době bychom měli všechny restrikce, všechny takovéto podobné omezení, úplně vypustit. Já už jsem tady minule navrhoval, že by bylo nejlepší dát daňové prázdniny všem podnikatelům na období minimálně 1 roku, aby aparát státní nemusel přehazovat a přerovnávat nějaké dotace a pomoci, přemýšlet, jak to dál a dál rozvíjet.

Já určitě podporuji návrh, budu podporovat z hospodářského výboru, nicméně si myslím, že bychom měli najít odvahu znova a podpořit pozměňovací návrh nebo nový návrh, zákon, který tady předložil pan Goláň, zrušit prostě EET jako takové. Protože minimálně 2, 3, 4 roky nebudou podnikatelé myslet na nic jiného, než jak zaplatit dluhy, udržet si lidi, znova si je přijmout, dát si podnikání do pořádku, ať to jsou malé nebo velké firmy, já jsem paní Maláčové minule tady říkal, že odhaduji, že nezaměstnanost bude někde na úrovni 8 až 10 %, ona to tady velmi popudlivě odmítla, hovořila, že mají propočty na 5 procent, myslím si, že dojde bohužel na moje slova, a to, že teprve teď podniky začnou propouštět, teď všichni budou počítat, protože všichni počítali, že už dávno otevřou, když se dívám okolo sebe, tak mnozí už dnes propouští, posílají lidi domů, omezují počty pracovníků, protože přišli na to, že business bohužel nepřijde. Takže prosím, já bych byl rád, kdybychom podpořili tento návrh, abychom našli odvahu v tom i celý ten nesmysl potom v průběhu budoucna zrušit. Děkuji.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Diktátorské manýry Senátor Valenta: Potřebujeme srozumitelný COVID-plán Senátor Valenta: Každá pomoc se počítá Rusko reagovalo na odstranění sochy Koněva křečovitě, míní komunista Valenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.