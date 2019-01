Senátor Valenta: Ministerstvo kultury chce uchránit současný status quo

Vážený pane ministře,

zaznamenal jsem Vaše mediální vyjádření v souvislosti s projednáváním senátní verze novely autorského zákona na lednové schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podle Vašich slov je tato senátní úprava zákona v rozporu s unijními právními předpisy. Jak jsem uvedl již během projednávání zákona na plénu Senátu Parlamentu ČR, není tomu tak a na základě právních analýz, které mám k dispozici, existuje několik mezinárodních judikátů, které dávají České republice možnost upravit vybírání autorských poplatků a podmínit je právě naprosto klíčovým hospodářským významem.

Veškeré právní argumenty s uvedením konkrétních judikátů, které mimo jiné vyvrací argumenty, které Vaše ministerstvo předložilo v rámci projednávání autorského zákona na půdě Senátu, Vám posílám v příloze.

Obávám se, že postoj ministerstva kultury je více motivován snahou pomoci uchránit současný status quo vybírání a rozdělování autorských poplatků, které v případě OSA dosahují ročně více jak jedné miliardy Kč. Přitom, jak jsem již v minulosti opakovaně upozornil, existují vážné pochybnosti o tom, že systém, na základě kterého jsou dnes vybírány a rozdělovány autorské poplatky, je vysoce netransparentní, není spravedlivý vůči autorům a nahrává pouze úzké skupince lidí, kteří třeba právě dnes tak intenzivně lobbují proti přijetí senátní verze novely autorského zákona.

Zároveň bych rád, vážený pane ministře, zdůraznil, že senátní verze novely autorského zákona není namířena proti autorům. Ti totiž dostávají za svá chráněná díla šířená prostřednictvím televize a rádia již jednou zaplaceno a to prostřednictvím milionových částek, které ročně platí kolektivním správcům autorských děl právě provozovatelé televizí a rádií za to, že mohou do éteru šířit daná autorsky chráněná díla.

Závěrem chci poznamenat, že všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR měly ve svých volebních programech proklamace o tom, že budou podporovat živnostníky a rozvoj malého podnikání v naší zemi. Nejen já proto budu s napětím sledovat, jak budou jednotlivé politické strany hlasovat v případě senátní verze novely autorského zákona, která má mimo jiné právě pomoci malým živnostníkům a v jejich případě odstranit de facto duplicitní platbu autorských poplatků.

Mimochodem, jistě Vám neunikl také fakt, že senátní verzi podpořilo celkem 56 senátorů napříč politickým spektrem a že nikdo ze senátorů nehlasoval proti přijetí těchto úprav autorského zákona. Jsem zvědavý, jestli stejnou odvahu postavit se léta tolerovanému miliardovému lobby budou mít také poslanci.

Děkuji a přeji Vám pěkný den.

S pozdravem

Ivo Valenta

senátor Parlamentu ČR

