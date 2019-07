Senátor Valenta: Ministr nekoná, doplácejí na to pacienti z pohraničí

Rumburk je sice od našeho Slovácka úplně na druhém konci republiky, přesto pozorně sleduji situaci, která zde eskalovala v souvislosti s existenčními problémy Lužické nemocnice. Problémy, které ohrožují dostupnost zdravotní péče pro obyvatele celého Šluknovského výběžku, totiž názorně ukazují, jak jsou ze strany státu dlouhodobě finančně diskriminovány nemocnice v malých okrajových regionech.

Pokládám doslova za skandální, když se pak ministr zdravotnictví distancuje od řešení problému s tím, že vše je zodpovědností krajské a místní samosprávy. Ministr asi zapomněl, že je to on, kdo má nastaveným systémem garantovat, že zdravotnictví bude prostřednictvím plateb od zdravotních pojišťoven dostupné pro všechny pacienty, bez ohledu na to, jestli žijí v Praze nebo v českém či moravském pohraničí.

Není možné, aby za úplně stejný úkon dostávaly nemocnice od zdravotních pojišťoven více než trojnásobně rozdílné platby právě jen k vůli regionu, ve kterém působí. To je stav, který se snažíme společně s dalšími kolegy senátory změnit naší ústavní stížností, kterou jsme podali na konci minulého roku. A jak je vidět, přicházíme s tímto tvrdým atakem na řešení doslova za minutu dvanáct, protože dvacet let bobtnající „nesystém“ začíná mít první oběti.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Jeden ekoaktivista řadu let terorizuje všechny dopravní investice na Zlínsku Senátor Valenta: Je možné znásilnění z nepozornosti? Senátor Valenta: Další nemorální krok vlády ANO Senátor Valenta: EET v Senátu zrušíme nebo zmírníme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV