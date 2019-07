Senátor Valenta: Muslimské Turecko dokázalo, že do EU rozhodně nepatří

MUSLIMSKÉ TURECKO DOKÁZALO, ŽE DO EU ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Skutečně nechápu drzost tureckého prezidenta Erdogana, který vyhrožuje invazí na Kypr! A za vším stojí pouze ziskuchtivost. Turecko si jednoduše nárokuje přírodní bohatství Kypru, a přestože na něj EU hodlá uvalit sankce, i nadále provádí vrty v oblastech, které mu nenáleží. Podle mezinárodního práva totiž patří Kyperské republice. Jenže se zde nachází zemní plyn a ten by se Turkům evidentně hodil, a tak vyhrožuje vojenským napadením Kypru. Nevadí mu ani to, že je Kypr členem EU, od níž právě Turecko získává miliardy EUR i přesto, že již roky neplní dohodnuté podmínky v oblasti lidských práv a posilování demokracie! Erdogan už dříve několikrát dokázal, že je schopen jít „přes mrtvoly“ a proti všem – nyní to potvrdil svými prohlášeními: „Ti, kdo si myslí, že bohatství ostrova a oblasti patří jen jim, budou čelit odhodlání Turecka a kyperských Turků… Nikdo by neměl pochybovat, že hrdinná turecká armáda, která vidí Kypr jako svou domovinu, nebude váhat podniknout stejný krok jako před 45 lety…“. Kde jsou ale nyní opravdu zásadní opatření EU a kritika vůči této zemí? Vždyť ohrožuje bezpečnost členské země EU! Doufám, že má tímto chováním a vyhrožováním tento muslimský stát - Turecko brány do EU definitivně, jednou pro vždy uzavřeny a z EU již nedostane ani korunu! Naopak by mělo všechny peníze, které získalo z našich daní, vrátit.

